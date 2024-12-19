北市國音樂劇「妃比尋常笑」 琵琶古箏戲演楊貴妃

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）台北市立國樂團與全民大劇團將推出音樂劇「妃比尋常笑」，劇中看似對歷史事件穿越式的想像、以琵琶、古箏等國樂與流行音樂元素結合，以楊貴妃帶出對歷史與女性等議題的省思。

北市國團長鄭立彬今天在記者會上表示，為了顛覆一般人對國樂團的既定印象，北市國不斷嘗試跨界演出，創造「TCO劇院」這個品牌，以音樂劇跟歌劇形式為載體，讓國樂有更多可能性，今年將推出與全民大劇團「四大美人」系列的最後一齣，希望能為觀眾帶來歡笑。

編導謝念祖表示，這次將故事聚焦在女性「事業腦」與「愛情腦」的對比，楊貴妃為「愛情腦」的代表，在落魄之際遇見「事業腦」的武則天，一人一魂聯手企圖染指大唐江山。謝念祖說，希望透過這兩個角色並置，挖掘女性內心潛藏的事業心，展現女性的多重可能性。

作曲家潘偉凡指出，「妃比尋常笑」將中國傳統音樂元素與現代流行音樂結合，例如以古箏、琵琶、二胡等，輔以流行樂節奏和現代曲式架構，讓觀眾可以接受；每個主要角色如楊貴妃、武則天、安祿山、李白等都有專屬的音樂主題表現個性，讓觀眾進入故事情境。

在舞台設計方面，「妃比尋常笑」運用字與筆劃來烘托劇情氛圍，都由作家張大春親自以毛筆書寫。演員則包括夏宇童、管罄、周明宇以及周厚安等。指揮由詹秉翔擔綱。

國樂音樂劇「妃比尋常笑」將於12月20日到22日演出，地點在台北表演藝術中心。（編輯：龍柏安）1131219