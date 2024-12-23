【文化普拉斯】美國房地產大亨也有文學夢 邱瀟君的逆襲奮鬥人生

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：邱瀟君／旅美房地產大亨兼作家

主題：「台灣小妹，美國大姊」的斜槓奮鬥人生

「跌倒了不要急著站起來，路邊看看有沒有珍珠寶貝可以撿。」這是邱瀟君的座右銘，也是她積極奮鬥的人生寫照。現為旅美房地產大亨的邱瀟君，雖看起來光鮮亮麗，卻有著十分貧窮的童年，但她從未因此妥協。

在當時人人出國工作的年代，她也抱著出人頭地的希望赴美工作。餐廳服務員、百科全書銷售員、房地產保險調查員，樣樣都行。現在，邱瀟君擁有10多家公司，百餘間房產，但她依然擁有一顆熱愛文學的心。她稱自己是「被生活耽擱的文青」，在疫情期間美國封城無法出門時，她執筆寫作，不到3年便獲得時報文學獎及全球華文文學星雲獎的肯定。

本集我們將帶領聽眾一起走進邱瀟君的斜槓奮鬥人生，從她幼年時期的文學啟蒙，在美工作期間的困苦與辛酸，到她對生活的熱忱與奮鬥精神，一一為聽眾揭曉。收聽本集文化普拉斯，帶您了解邱瀟君精彩的生命故事。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃晴｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ邱瀟君】



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