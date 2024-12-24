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朱宗慶打擊樂團世代交替 音樂會Z世代策劃演出

2024/12/24 13:59（12/24 14:31 更新）
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朱宗慶打擊樂團2025年第一季將推出「加乘效應」音樂會，由樂團Z世代團員策劃與主演，展現一棒接一棒的世代交替與傳承。（朱宗慶打擊樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年12月24日
朱宗慶打擊樂團2025年第一季將推出「加乘效應」音樂會，由樂團Z世代團員策劃與主演，展現一棒接一棒的世代交替與傳承。（朱宗慶打擊樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年12月24日
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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）朱宗慶打擊樂團2025年第一季音樂會「加乘效應」將由樂團Z世代團員策劃與主演，節目以「容易聆聽」、「節奏重擊」與「吸睛效果」為主軸，展現新生代對音樂的無限想像與活力。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，打擊樂的豐富聲響、多變曲式，結合新生代團員無邊無際的豐沛想像與無畏挑戰的實力自信心，相信能在融會貫通中，創造下一波經典的「加乘效應」，引領新潮趨勢。

根據朱宗慶打擊樂團今天發布的新聞資料，朱團的Z世代團員包括第3代的戴含芝、彭瀞瑩、高瀚諺、李翠芸，都已在樂團演出多年，逐漸擔負起音樂會的要角；2024年初加入的8名第4代團員，包含陳致欽、王倚軒、陳珮馼、何欣蓉、張倚珮、劉昕宜、黃心妤與陳煥梧，也都逐漸發揮特色與長才。

朱宗慶表示，這群新生代團員都是生長在打擊樂成熟的環境，學習資源很多，但競爭相對也多，但有競爭才有進步。

朱宗慶表示，樂團2025年第一季音樂會的主秀，他有信心交給第3、4代的團員們負責，「期待透過他們的音樂觀點，能更貼近13至30歲的年輕觀眾，達到拓展觀眾的效果。」

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「加乘效應：Zillennials & Zoomers」音樂會曲目動感帶精湛技巧，目前確定曾是朱宗慶打擊樂團2團的第3世代成員近十年前的集體創作「擊幻鋁程」，將在這場音樂會作全新改編；櫻井弘二的「熱帶振盪效應」則以預置錄音等特殊效果考驗演奏者功力；最後全團19人將一起上台演出，展現傳承活力。

2025朱宗慶打擊樂團第一季音樂會「加乘效應：Zillennials & Zoomers」，將於明年2月22日下午及晚上共舉行兩場，演出地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1131224

#朱宗慶打擊樂團
朱宗慶
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