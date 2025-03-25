馬水龍逝世10週年 專場音樂會加特展訴說一生

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）台灣前輩作曲家馬水龍創作交融東西，更在台灣藝術教育、文化政策等面向貢獻卓著。今年是馬水龍逝世10週年，台灣音樂館串連北藝大等單位合作，以整年多場專場音樂會加特展訴說一生。

紀念活動由國立傳統藝術中心台灣音樂館主辦，並與國家圖書館、國家交響樂團（NSO）、衛武營國家藝術文化中心及北藝大合作，共同呈現馬水龍的精彩成就。

馬水龍1939年出生於基隆，畢業於國立藝專（今台藝大）音樂科，主修理論作曲，1975年獲得德國雷根斯堡天主教會音樂與音樂教育學院學位。他曾任國立藝術學院（今北藝大）音樂學系創系主任、教務長、院長，亦曾任總統府國策顧問等職務。2015年因病過世。

傳藝中心主任陳悅宜今天在記者會上表示，台灣音樂館很榮幸有機會舉辦馬水龍逝世10週年的紀念演出，「馬水龍老師的創作多元，樂作曲風結合東西方，深深描繪台灣的家鄉情與土地心；他對繪畫也充滿天分，希望這次可以將馬老師的一生透過演出跟展覽，讓更多人知道。」

陳悅宜表示，她很期待最後壓軸音樂會安排之一，是選出曾拿過馬水龍作曲獎學金的學子創作，與馬水龍的樂曲共演，「這代表了馬老師的精神就在音樂的傳承，跨過了世代與時空。」

北藝大名譽教授朱宗慶表示，他非常感念馬水龍對他的信任與栽培，「我常想，如果沒有馬老師的話，今天的我還是現在的我嗎？今天台灣的打擊樂跟作曲會這麼蓬勃嗎？北藝大校風會這麼開明嗎？」

朱宗慶說，馬水龍對台灣藝文界影響甚鉅，其提出傳統與創新的理念，至今依舊是一條持續前進的道路。

馬水龍夫人許子珍到場表示，感謝傳藝中心與台灣音樂館的支持，以及參與單位的努力，謝謝所有的陪伴。

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活動總策劃顏綠芬表示，這次紀念活動將舉行多場專場音樂會，下半年也將在國家圖書館為馬水龍舉辦紀念特展，展出手稿與畫作，再次讓馬水龍的身教言教成為典範。

顏綠芬說，率先開跑的是北藝大「樂韻關渡系列音樂會」，該系列以馬水龍不同編制的作品貫穿主題，自3月至11月共演出9場。（編輯：張雅淨）1140325