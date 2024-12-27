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台南市傳統藝術中心動土 傳承文化及保存文資

2024/12/27 12:01
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（中央社記者張榮祥台南27日電）私立天仁工商校地捐贈台南市政府，規劃建置台南市傳統藝術中心，第1期工程今天動土，市府和國立台南藝術大學也簽署合作備忘錄，攜手推動傳統藝術及文化資產保存。

台南市傳統藝術中心第1期工程動土典禮暨台南市政府和台南藝術大學MOU簽署儀式，今天在台南市學甲區天仁工商舉行，台南市長黃偉哲等人敲錘動土，黃偉哲和台南藝術大學校長邱上嘉也簽署合作備忘錄。

黃偉哲表示，天仁工商董事會捐贈校地，歷經6年清算程序，完成校地移交，市府將利用天仁工商舊校舍設置台南市傳統藝術中心、地方活動中心及全民運動中心，成為台南市文化傳承重要基地及休閒好去處。

市府新聞稿指出，私立天仁高級工商職業學校由學甲區實業家龔聯禎捐資，民國47年創立，因少子化於104年停招，校地112年捐贈給市府，由市府規劃建置台南市傳統藝術中心。

目前，市府規劃「教學大樓」為傳習課程空間，「三連館」是辦公空間及圖書閱覽室，「綜合大樓」是展演及典藏展示空間，「汽車實習工廠」（歷史建築-原學甲公學校校舍）及籃球場是南區文資建材銀行。

合作備忘錄內容將以台南市傳統藝術中心為合作平台，推動傳統藝術及文化資產保存技術扎根與傳習人才培育，推展文化平權彌平城鄉落差，建構傳統藝術及文化資產保存技術保存研究整合，塑造台南傳統藝術及文化資產保存技術軟實力，攜手展開國際交流。

另外，市府也將爭取文化部文化資產局支持，以台南市傳統藝術中心作為南區基地及設置南區文資建材銀行。

台南市傳統藝術中心第1期工程範圍是「教學大樓」，工程決標金額新台幣9570萬8571元，整修工期540工作天，預計116年竣工。第二期工程（三連館、綜合大樓、實習工廠及全區景觀整建），將向中央爭取計畫經費補助。（編輯：謝雅竹）1131227

黃偉哲
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