版畫大師陳國展辭世 經典遺作捐屏東縣府典藏

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東縣銅版蝕刻大師陳國展今年12月17日辭世，享壽88歲。其家人將他畢生作品共251件捐贈屏東縣政府典藏，讓藝術永續珍存。縣立美術館落成後將籌辦特展致敬。

屏東縣文化處今天發布新聞稿表示，陳國展辭世讓許多藝術界人士同感不捨。他在屏東美術史上有相當高的成就與貢獻，終其一生為台灣這塊土地藝術教育與發展戮力、貢獻卓著，與世長辭仍風範永存。

文化處指出，陳國展是藝術家也是教育家。他出生於1937年，童年刻苦但勤勉立學，屏東師院畢業、師大美術系國訓班結業，並獲屏師附小、屏東高工、屏師及台北師大傑出校友。專任教職長達37年，是眾多莘莘學子在藝術創作方面的啟蒙者。陳國展在藝術領域上廣學多聞，不僅擅長油畫、水彩、水墨、雕塑、插畫等，版畫造詣更是聞名國際。

文化處說明，陳國展的作品呈現純樸屏東特有人文風貌，豐富且具多樣性，不僅線條表現與寫實風格細膩與柔和，更跳脫版畫傳統框架與束縛。他曾連續3年獲台灣省展第1名，因此獲永久免審榮譽，以及畫學會金爵獎、版畫學會金璽獎、文藝學會文藝獎章，在屏東藝術史上有難以計數的成就與影響。

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縣府2023年出版「拓畫人生 獨步銅版─陳國展的藝術生涯」專書與紀錄片，完整記錄陳國展創作生涯。文化處表示，時值屏東縣立美術館建館之際，陳國展生前創作涵蓋版畫63件、銅版畫原版171件及創作手稿、創作用具等17件，總計251件經典作品捐贈縣府典藏。

縣府為感念陳國展長年累月在藝術創作與美學教育的無私奉獻，待縣立美術館啟用後將辦陳國展紀念特展，傳承藝術精神。（編輯：郭諭儒）1131231