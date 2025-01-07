編輯部的暴走 從Animage雜誌回顧吉卜力起點

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（中央社記者王寶兒台北7日電）「Animage雜誌和吉卜力展」明天起展出，該展以Animage雜誌為主軸，除介紹1970年代起的日本動畫黃金歲月，也回顧雜誌編輯部如何「暴走」成電影工作團隊，更催生吉卜力工作室。

「Animage雜誌和吉卜力展」由聯合數位文創主辦，開展記者會今天舉行。吉卜力工作室董事依田謙一致詞表示，這是「Animage雜誌和吉卜力展」帶往日本以外的首站，「我想跟大家道謝，台灣很多人這麼喜歡吉卜力，我們一直都知道，也收到大家熱情聲音。」

「Animage雜誌和吉卜力展」展出Animage前總編輯鈴木敏夫任內操刀雜誌篇幅、手稿畫、角色場景設定資料、立體模型等。Animage在1978年由德間書店出版、創刊，是日本首本正式發行的商業動漫雜誌，至今已超過46年歷史。

展中可見鈴木敏夫的「編輯心法」，例如將自己所學到的事物撰寫成文章，反能讓文章更通俗易懂；瞄準特定讀者再下筆；深入採訪現場等。像是鈴木敏夫曾每天到宮﨑駿參與製作的「魯邦三世 卡里奧斯特羅城」現場，還有高畑勲參與的「小麻煩千惠」現場，讓鈴木敏夫認識2人，才有後續大篇幅報導介紹。

在鈴木敏夫與宮﨑駿越來越熟悉後，宮﨑駿在Animage雜誌開啟「風之谷」漫畫連載，連載期間就成為高人氣作品，讓本就對動畫懷抱熱情的Animage雜誌編輯部決定，要將漫畫製作為短動畫試播片，而經過1個月製作發酵，影片長度漸漸增加，他們便下決定要將其製作成電影。

由於「風之谷」的大受歡迎，讓德間書店決定要以宮﨑駿與高畑勲為中心製作電影。鈴木敏夫當時便提出要以德間書店子公司的名義設立新工作室，而後來他們則接手了德間書店先前參與真人電影製作時所創立的公司，並更名為「吉卜力」，這才讓吉卜力工作室誕生。

展覽監修高橋望表示，「Animage雜誌和吉卜力展」可以讓大家看見家喻戶曉的吉卜力工作室如何誕生，尤其是能看見是哪些熱血青年促成這一切，且影響了時代，「我想很多人都看過吉卜力的作品，但在展覽中可以看到作品完成前的設計手稿，有些還是用鉛筆畫出來的，這些都可以看見動畫工作者的熱血。」

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由於這是展覽的海外首站，高橋望也說，特別為台灣觀眾設計多種拍照場景，挖空雜誌封面，能讓觀眾如走進Animage雜誌成為主角。而展覽中，他個人最推薦的便是他們試圖復刻1980年代後半的動漫迷房間，裡面有家用遊戲機、雷射影碟、原創錄影帶動畫等，對現代來說都已是難以再見的設計。

「Animage雜誌和吉卜力展」明天起至4月6日展出，地點在台北華山1914文創園區。（編輯：張雅淨）1140107