金鐘獎女星台中開畫展 程予希：畫畫是很療癒的事

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）曾獲金鐘獎迷你劇集女配角獎的程予希，即日起在台中市舉辦畫展；她今天在記者會中表示，這次展出14件作品，其中4件是首度曝光的作品，她覺得畫畫是很療癒的事情。

程予希「mirror mirror藝術展」即日起到3月31日在新光三越台中中港店7樓時尚藝廊展出，下午在記者會中分享創作心路歷程，這也是她第1次在中部舉辦個人藝術展，以「鏡子」命名，是因為不僅能透過照鏡子來看到自己樣貌，也是想呈現與自己的對話過程。

程予希表示，這次共展出14件作品，更有為中部展出首度曝光的4件新作，包括光、曬、蛻變、少女心等，對於自己如何兼顧演藝事業及創作，她覺得畫畫是很療癒的事情，就算是在拍戲，空檔時就可創作，而她的創作靈感大多源於生活中的事情。

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新作中的「少女心」是這次主視覺作品，程予希說，她覺得創作很像是用顏料跟畫布談戀愛，無論追求什麼，如果能保有那份悸動與少女心，就非常值得去專研與投入；少女心是不分任何年齡階段的，盼透過這幅畫讓大家再次找到屬於自己最熱愛的事物。

還有1幅「女孩姿態」的畫作，程予希說，她想表達女孩樣貌沒有標準答案，所以採用「花」來象徵，只要能如花般綻放，不管任何階段，都能綻放自己光芒。（編輯：陳仁華）1140108