藝術未來博覽會 新銳原民藝術家以作品尋根

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（中央社記者王寶兒台北10日電）原民藝術家郭悅暘及阮原閩去年摘下南島國際美術獎首獎，在今天開展的2025 ART FUTURE藝術未來博覽會上，2人與原民藝術家陳亮共組聯展，以影像、編織等方式尋根。

2025 ART FUTURE 藝術未來博覽會今天開幕，博覽會旨在提供40歲以下新銳藝術家發表平台。藝術未來博覽會創辦人張學孔向中央社記者表示，今年共有40多間藝廊參與，集結香港、新加坡、菲律賓等藝術家。

張學孔表示，今年特別的是許多參展陣容已獲台北美術獎、高雄獎、台南新藝獎等獎項肯定，等於已獲多重專業評審鑑定，將帶來優秀藝術作品，博覽會也進一步推出原住民藝術特展、東南亞新銳藝術家聯展以新星藝術家專區等。

原住民藝術特展由陳亮（Sutipau Tjaruzaljum）、阮原閩（Siyat Moses）及郭悅暘（Ljaljeelan Patadalj）合作，並由陳亮策展。

陳亮為排灣族與紐西蘭混血，她透過如馬賽克效果的照片，呈現編織感，將來自各方的長輩肖像交織為一，並鋪上她部落常見的月桃草蓆，象徵各方血緣交融。

郭悅暘來自排灣族，他此次展出4幅影像作品，其一為他的母親身著排灣族傳統服飾佇立海中，他說，生活在台灣常常被稱之為海島民族，海洋是連結世界的橋梁，但也有可能是文化的斷裂點，就像影像中他讓母親背對海洋一樣，許多人與海的距離是遙遠的。

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賽德克族與閩南混血的阮原閩則展出「徒疼：精神的乘載」，他以傳統織布材料敲碎再製為手工紙，並絹印出模糊不清的傳統圖騰符號，以此反思工業化、全球化之下的原民文化，並探索「我是誰?」議題。

「2025 ART FUTURE藝術未來博覽會」今天起在台北君悅酒店舉行至12日。（編輯：管中維）1140110

2025 ART FUTURE藝術未來博覽會開展記者會10日在台北舉行，藝術未來博覽會創辦人暨藝術總監張學孔（圖）出席致詞。中央社記者張新偉攝 114年1月10日