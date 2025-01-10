加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲訴法覆議案遭否決 綠：暫時處分及釋憲會即刻提出
首頁 / 文化

嘉縣府與文化策進院簽MOU 引進資金助產業發展

2025/1/10 16:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣府與文化內容策進院今天簽合作意向書（MOU），將引進國發基金與科技大廠資源，支持在地文化產業、青創團隊，在嘉縣將成為農工科技大縣的關鍵時刻，攜手共創未來。

合作簽署MOU記者會在蒜頭糖廠「文化科技創新基地」舉行，由文策院董事長蔡嘉駿、嘉義縣長翁章梁代表簽署，並邀集在地新創團隊，大埔精密工業園區、嘉義大學、中正大學及南華大學等產官學代表參與。

蔡嘉駿接受媒體聯訪表示，今年爭取到百億國發基金供文策院運用，投資類型涵蓋音樂、表演藝術、出版、遊戲、漫畫、文化科技、影視創作等，目的是協助文化產業發展，提升品質與規模。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡嘉駿強調，除了引進國發基金幫助嘉義縣，也可以媒合科技大廠來幫助在地文化業者商業化發展；嘉義縣即將成為農工大縣，在這個關鍵時刻，文策院將提供更多資源與嘉義縣共創未來。

翁章梁說，縣府勞青處、經發處、新聞行銷處、文觀局這4個局處的規劃案及計畫，與文策院是可以合作的，包括「獎勵影視拍攝補助計畫」、「青年孵化讚」平台及「文化科技創新基地」，都可結合文策院資源推動。（編輯：郭諭儒）1140110

蔡嘉駿
文策院2024年投資案 帶動民間資金逾80億元文策院攜業者赴亞洲電視內容市場展 盼台作品躍國際
翁章梁
阿里山榮登紐時2025必訪景點 翁章梁：台灣之光東石鄉缺眼科牙科診所 扶輪社贈衛生所設備照顧鄉親
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：