香港聽障舞團「森林樂」 五感有缺陷努力不放棄

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）香港聽障舞團「森林樂」將來台演出「手舞觸動2」，創辦人也是聽障者的黃耀邦說，希望透過舞團讓聽障人士像自由的鳥兒般，飛出黑暗森林，以舞蹈為媒介突破障礙，永不放棄。

根據舞團發布的新聞資料，2010年成立的香港舞團「森林樂」成員清一色都是聽障人士，集合聾人、弱聽人以及不同能力和背景的團員，實現共融同行，使用五感的缺陷，在舞台上演出自己對生命課題的歌詠與接納。

黃耀邦的雙親是聽障人士，原本聽力正常的他，在3歲時歷經一場高燒後，聽力便直線下降，到6歲時，自己的耳朵已經完全無法聽到任何聲音，透過成立舞團，希望傳遞「聽障人士都做得到」的正向能量。

黃耀邦表示，過程中聽障人士要跟著音樂節奏跳舞，非常困難，「森林樂」成員們為了要感受音樂的重低音與震動，所以配戴助聽器的同時，還要忍受噪音持續轟炸耳朵的痛楚，即便如此，團員們還是十分享受與珍惜演出。

「森林樂」聽障舞團首創香港本土的手語舞，也推出舞台劇「手舞觸動」，原本去年要演出「共鳴舞曲」，卻在開演1個多月前遭主辦單位喊卡，主辦單位僅用「製作安排之變動」為由回應。

雖然挑戰不曾停止，但「森林樂」依舊堅持創作，永不放棄。這次訪台帶來的舞作「手舞觸動2」以黃耀邦個人人生困境為主，包含創立舞蹈學校因疫情被迫關閉、舞團演出減少甚至突然遭到取消等事件。

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黃耀邦表示，既然改變不了世界，「不如改變自己的心態」，「最重要是知道自己有熱情，生命有限，時間有限，把握機會，不浪費青春」。

「手舞觸動2－You’ll Never Dance Alone」將於1月18日及19日演出3場，地點在台北市萬座曉劇場。（編輯：管中維）1140113