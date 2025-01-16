「向暘」寫給天國的迴旋曲 盧佳慧獻父親盧修一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北16日電）紀念父親盧修一，音樂家盧佳慧創作「向暘—寫給天國的迴旋曲」，從夢境出發，結合音樂與影像，盼面對混亂多變的時代鼓勵大家也鼓勵自己，勇敢面對「黑」，傳遞內心的光種。

沉浸式作品「向暘—寫給天國的迴旋曲」由白鷺鷥文教基金會製作，盧佳慧作曲，也與張文杰共同擔任影像多媒體導演，以集體動態捕捉、3D建模、即時運算等方式結合音樂產生影像。視覺上以白鷺鷥象徵和平，從腦中飛揚而出，希望可以觸發每個人對於和平的想望。

盧佳慧今天接受中央社記者電訪時表示，這次的創作靈感始於她讀到的一則戰地新聞，一名老婦人將種子放進侵略者的口袋，強調即使死亡，象徵光明的種子還是會繼續生根發芽。盧佳慧說，這呼應民主鬥士父親盧修一追求自由的理想，她以迴旋曲式創作與影像對話，期待和平希望的種子生生不息。

從小就有做「連續夢」的體質，盧佳慧說這次的創作也始於夢境，「前幾年創作了『蝴蝶蘭』鋼琴幻想曲，送給媽媽陳郁秀；後來我父親就託夢給我，就說怎麼沒有寫一首給他，我就一直記在心裡。」

盧佳慧表示，父親已經去世多年，但她個人總認為夢中就是唯一她可以跟父親相見、與父親對話的地方，「我相信音樂是藝術裡面最抽象的那一塊，是一種頻率，頻率可以搭載很多訊息，可以穿越時空，說不定我用音樂這樣的型態遙寄到天國給爸爸，其實他是可以聽得到」。

面對疫情與戰爭，盧佳慧說，大家內心其實都不是很平靜，但仍然要懷抱希望，「今年也是第2次世界大戰結束80週年，我相信沒有人希望世界大戰再度發生，也希望這個作品可以帶給大家一點力量」。

透過 Google News 追蹤中央社

盧佳慧特別設計迴旋曲的音樂形式，可以讓音樂像時鐘一樣周而復始，「這也呼應生命，生跟死，戰爭跟和平等等，好像就是就是無限的輪迴，我也把這個大自然的運行放進音樂裡。」盧佳慧希望透過音樂無國界的力量，可以把她放進音樂裡的希望密碼傳遞出去，「這也是我一個小小音樂人的願望。」

「向暘—寫給天國的迴旋曲」將於1月18日演出，地點在台灣當代文化實驗場 C-LAB穹頂劇場，免費入場。（編輯：管中維）1140116