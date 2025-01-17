電影戀戀風塵成就經典 劉振祥用鏡頭見證奇蹟時刻

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）39年前導演侯孝賢拍攝「戀戀風塵」，成就台灣經典電影代表作，當年參與電影劇照拍攝的劉振祥見證這一切，歷經39年沉澱完成「風塵前後」一書，見證這段奇蹟般的時刻。

劉振祥在書中表示：「劇照攝影師更像是片場的旁觀者，用自己的視角捕捉電影鏡頭未涵蓋的故事……我不僅是在拍攝電影劇照，還是在用紀實攝影的方式，記錄著一個真實發生的故事。」

劉振祥書中提到，1986年他剛退伍不久，應好友陳懷恩之邀投入「戀戀風塵」工作行列 ，擔任劇照攝影師工作，他起初拍攝許多周邊景象，演員的表演部分卻相對較少，導演侯孝賢認為照片缺乏戲劇張力，「這是我第一次感受到劇照攝影與電影畫面之間的微妙平衡。」

劉振祥也驚訝發現，當年劇組成員雖來自劇場界，例如副導演、助理導演、演員、場記等人，他們大多數是第一次參與電影拍攝，卻帶著戲劇的敏銳和專業。

劉振祥表示，劇場與電影在表演方式上有所不同，但在對戲的理解和對故事的感受上，卻有著某種微妙相似之處，「我感覺自己能迅速融入這個團隊，部分原因正是這種戲劇背景，讓我們對藝術有著相同的理解。拍攝結束後，大家仍然保持聯繫，共同的經歷讓我們的友誼更加深厚。」

全書分為3部分，第1部以紙上電影方式再現台灣經典代表「戀戀風塵」，透過翻閱書本，讓影像躍然於紙上，彷彿觀看電影的饗宴。

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第2部收錄「戀戀風塵」電影職人對談。由劉振祥與該部電影重要推手陳懷恩（助導）、王耿瑜（場記），以及藝術評論家謝佩霓，暢談電影拍攝背後的職人美學與堅持。

第3部收錄劉振祥從未公開過的「戀戀風塵」工作照，捕捉許多珍貴難得的畫面，讓讀者一窺那個讓所有台灣人戀戀不捨的年代。（編輯：龍柏安）1140117