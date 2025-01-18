國際大師鋼琴賽成績揭曉 美音樂新秀獲首獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）第二屆國際大師鋼琴大賽成績揭曉，美國的塞繆爾．格里克利希（Samuel Glicklich）奪冠，他說，獲獎非常興奮，「每次參加比賽時，我都盡量不去想獎項和名次，而是專注於分享我的音樂。」

由師大音樂學系教授嚴俊傑創辦擔任藝術總監的第二屆國際大師鋼琴大賽（International Maestro Piano Competition）決賽16日在高雄舉行，經過激烈競爭，塞繆爾．格里克利希奪冠。

第二名是來自義大利的大衛．拉納爾迪（Davide Ranaldi），第三名是來自俄國的米歇爾．坎巴洛夫（Mikhail Kambarov）。3人都是2000年出生。

塞繆爾已離台，他接受中央社記者書面訪問時表示，這次比賽是他的老師也是知名鋼琴家尚-伊夫‧提鮑德 （Jean-Yves Thibaudet）推薦，「當時他正前往台灣舉辦音樂會，認識了這個大賽，我真的很高興自己有報名！」塞繆爾也將受邀今年8月回台，與這次擔任大賽樂團演出的高雄市交響樂團合作音樂會。

塞繆爾指出，拿獎非常開心，「看到學習的成果有了回報，但我都盡量不去想得獎，而是專注分享演出」。

他說，期待的未來「可以讓音樂充滿生活」，「我喜歡在舞台表演，將音樂的熱愛傳遞給更多人。」至於首獎1萬美金獎金將作為旅費，幫助自己去更多地方演出，「還要好好大吃一頓。」

評審團對大賽讚譽有加，也是蕭邦國際鋼琴大賽評委的艾娃．波布沃茨卡（Ewa Pobłocka）表示，大賽水準極高，值得關注；對於曾在蕭邦大賽參賽的台灣鋼琴新秀蘇思羽的第二輪表現，留下深刻印象。

法國寶級鋼琴家帕斯卡．羅傑（Pascal Rogé）私下透露大賽最喜歡的參賽者來自台灣，可惜遺珠。

嚴俊傑受訪時表示，謝謝各界支持，大賽圓滿結束，「一個好的大賽可以把台灣的古典樂界推向另一個高度，比較可惜的是在台灣境內知道的人太少，就好像奧運在台灣辦，卻不太有人知道，但實況轉播全世界都看得很熱烈，我們會更努力，讓全世界古典樂界透過大賽更加認識台灣。」

透過 Google News 追蹤中央社

嚴俊傑說，很驚艷這次參賽者都有一定演出水準，第一名的塞繆爾第一輪的演出就已讓全場評審睜大雙眼，留下深刻印象：第二名的大衛在第二輪也有超技的詮釋，「希望大家能透過轉播及紀錄片，繼續關注這些年輕參賽者的精湛演出。」

第三屆國際大師鋼琴大賽將於2028年舉行，嚴俊傑表示，給予自己更多目標，「希望透過更多人的支持，首獎獎金可以提高到2萬5000美金，台灣音樂新秀可以有更多出色的表現。」（編輯：戴光育）1140118