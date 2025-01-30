阿喀郎「吉賽兒」改編同名芭蕾 展現浪漫救贖

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）英國編舞家阿喀郎改編同名古典芭蕾舞劇「吉賽兒」將在國家表演藝術中心巡演。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，阿喀郎讓古典芭蕾跳出了當代感，展現浪漫與救贖。

阿喀郎（Akram Khan）過去對古典芭蕾舞興趣不大，從未創作過長篇作品，就連「吉賽兒」也只看過1次，但在他巧思下，將「吉賽兒」帶到了21世紀。故事場景將主角吉賽兒從鄉間純樸少女轉換為服裝加工廠的女移工，在浪漫主義愛情悲劇中低吟資本主義哀歌。

「吉賽兒」原為二幕芭蕾舞劇，講述中世紀德國一名鄉村女孩吉賽兒，遇見偽裝成農民的貴族阿爾伯特，兩人一見鍾情，卻發現他已與領主女兒訂婚，痛不欲生以愛人的劍自刎，變成傳說中冥界的舞蹈精靈「薇麗」，每到夜裡誘惑年輕人狂舞致死，歷來皆為芭蕾名伶爭相競演的角色。

阿喀郎表示，在創作過程中他很難與原著中被動、孩子氣的吉賽兒產生連結，「我認為吉賽兒其實經歷很多事情，她最吸引人的地方不是天真，而是她永遠充滿希望，即使身處困境，仍然可以墜入愛河，可以感受美麗，可以期待有更好的事情發生。」

邱瑗指出，「吉賽兒」是浪漫芭蕾時期的代表舞劇，從1841年上演至今，編舞家阿喀郎巧手一揮，讓英國國家芭蕾舞團走進了資產階級壓榨的工廠，展現貧富懸殊的愛情，出現「變成鬼也不放過你」畫面，「視覺與服裝設計是奧斯卡金像獎得主葉錦添，召喚出受詛咒的工廠和復仇幽魂，非常有氣氛。」

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阿喀郎是孟加拉裔英國編舞家，憑藉印度古典卡塔克舞與現代舞的融合聲名竄起，至今已成最受尊敬的舞蹈家之一。他也吸引來自世界藝術家合作，包括演員茱麗葉．畢諾許（Juliette Binoche）、芭蕾舞者西薇．姬蘭（Sylvie Guillem）等等；2012年他為倫敦奧運開幕式設計表演片段，深獲好評。

「吉賽兒」由沙德勒之井劇院和曼徹斯特國際藝術節共同製作，英國國家芭蕾舞團首演，這次舞團也將訪台，5月8日到11日在台北國家戲劇院，5月24日到25日在台中國家歌劇院大劇院，5月16到18日在高雄衛武營演出。（編輯：龍柏安）1140130