梁實秋文學大師獎名單公布 老將新秀爭首獎

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）第37屆師大梁實秋文學大師獎得獎名單公布，散文獎包括王正方、白樵、黃鴻璽、葉梓誦、駱以軍獲獎，涵蓋老將、新秀，首獎將於3月1日揭曉。

根據主辦單位、台師大全球華文寫作中心公布訊息，這場文學盛事吸引來自台灣、香港、新加坡、馬來西亞及中國等地的優秀作家及譯者踴躍角逐，報名參與作品多達85部。

主辦單位表示，本屆評審團秉持地域多元化傳統，匯聚來自台、港、馬來西亞及美國的學者、作家及譯者組成專業評審團隊，遴選出對不同華文文化背景都深具標竿意義的作品。

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散文大師獎得獎名單，包括王正方「十年顛沛一頑童」、白樵「莫斯科的情人」、黃鴻璽「夜奔」、葉梓誦「斷層路徑」、駱以軍「如何抵達人心，如何為愛畫刻度： 駱以軍的文學啟蒙小說26講」等作家及作品。

翻譯大師獎得獎名單，包括邱源貴「失樂園」、郁保林「來世」、陳錦慧「吉姆爺」、賴盈滿「班雅明傳：歐洲最後一位知識分子的生命與心靈」等譯者及作品。（編輯：張雅淨）1140203