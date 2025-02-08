加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

少年Pi舞台劇7月登台 重現百老匯魅力

2025/2/8 15:52（2/8 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「少年Pi的奇幻漂流」改編舞台劇版，7月將正式登台演出，在台北國家戲劇院連演2週、共13場，以巨型偶戲及精彩視覺效果帶給台灣民眾極致體驗。（國家兩廳院提供、攝影Johan Persson）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月8日
電影「少年Pi的奇幻漂流」改編舞台劇版，7月將正式登台演出，在台北國家戲劇院連演2週、共13場，以巨型偶戲及精彩視覺效果帶給台灣民眾極致體驗。（國家兩廳院提供、攝影Johan Persson）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北8日電）導演李安榮獲奧斯卡獎電影「少年Pi的奇幻漂流」的舞台劇版，7月將於台北國家戲劇院連演2週、共13場，以巨型偶戲及如夢似幻視覺效果，為台灣觀眾呈現百老匯精彩體驗。

李安榮獲奧斯卡最佳導演獎經典電影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi），改編自加拿大作家楊．馬泰爾（Yann Martel）獲獎小說，描述一名印度男孩Pi在太平洋上與成年孟加拉虎同船撐過227天的生存故事。電影在2012年風靡全球，票房突破6億美元。

google news透過 Google News追蹤中央社

國家兩廳院今天透過新聞稿指出，這部小說被李安讚揚為「人性、信仰與冒險的完美結合」，而同名改編的舞台劇作品將首度登上亞洲，以極致細膩的巨型偶戲及如夢似幻的視覺效果，橫掃美國東尼獎與英國奧利弗獎共8項大獎。百老匯版本也將原汁原味在台北重現，同時慶賀導演李安獲得美國導演工會終身成就獎。

舞台劇版「少年Pi的奇幻漂流」將於7月17日至27日在台北國家戲劇院登場，4月1日開放兩廳院會員預購8折優惠，4月8日全面啟售。另巡迴場次於台中國家歌劇院大劇院7月31日至8月3日演出5場。（編輯：李亨山）1140208

#Pi
#台北國家戲劇院
#百老匯
#李安
#國家兩廳院
#奧斯卡
#奧斯卡獎
電影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）改編自加拿大小說，描述一名印度男孩Pi在太平洋上與成年孟加拉虎同船撐過227天的生存故事與奇幻旅程，後亦被改編為舞台劇，7月將來台首演。（國家兩廳院提供、攝影Johan Persson）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月8日
電影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）改編自加拿大小說，描述一名印度男孩Pi在太平洋上與成年孟加拉虎同船撐過227天的生存故事與奇幻旅程，後亦被改編為舞台劇，7月將來台首演。（國家兩廳院提供、攝影Johan Persson）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月8日
李安
英國影藝學院電影獎入圍名單 3部作品有台灣人參與李安獲美國導演工會終身成就獎 獲讚達電影藝術巔峰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：