少年Pi舞台劇7月登台 重現百老匯魅力

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）導演李安榮獲奧斯卡獎電影「少年Pi的奇幻漂流」的舞台劇版，7月將於台北國家戲劇院連演2週、共13場，以巨型偶戲及如夢似幻視覺效果，為台灣觀眾呈現百老匯精彩體驗。

李安榮獲奧斯卡最佳導演獎經典電影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi），改編自加拿大作家楊．馬泰爾（Yann Martel）獲獎小說，描述一名印度男孩Pi在太平洋上與成年孟加拉虎同船撐過227天的生存故事。電影在2012年風靡全球，票房突破6億美元。

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國家兩廳院今天透過新聞稿指出，這部小說被李安讚揚為「人性、信仰與冒險的完美結合」，而同名改編的舞台劇作品將首度登上亞洲，以極致細膩的巨型偶戲及如夢似幻的視覺效果，橫掃美國東尼獎與英國奧利弗獎共8項大獎。百老匯版本也將原汁原味在台北重現，同時慶賀導演李安獲得美國導演工會終身成就獎。

舞台劇版「少年Pi的奇幻漂流」將於7月17日至27日在台北國家戲劇院登場，4月1日開放兩廳院會員預購8折優惠，4月8日全面啟售。另巡迴場次於台中國家歌劇院大劇院7月31日至8月3日演出5場。（編輯：李亨山）1140208