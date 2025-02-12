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文化部國家語言生活節 諸葛四郎台語客語都可通

2025/2/12 11:53
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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）動畫「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」說台語及客語，紙風車劇團「順風耳的新香爐」說台語，文化部將推出「2025世界母語日－國家語言生活節」，以電影、戲劇等多元語言活動邀民眾聽母語、說母語。

文化部今天發布新聞稿表示，為響應聯合國2月21日世界母語日，展現國家語言的多樣性，傳遞台灣各語言共存共榮的核心價值，文化部將推出「國家語言生活節」，希望民眾到場體驗台灣豐富的母語文化。

2月15日由台灣台語版「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」電影首映場為國家語言生活節揭開序幕，另有台灣客語版「原鄉人」數位修復版；紙風車劇團以全台語詮釋精彩大戲「順風耳的新香爐」；還有以馬祖傳統祭典「擺暝」為靈感創作的馬祖語（閩東語）音樂劇「相約十五暝」。

2月16日則推出台灣客語版「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」，還有台灣原住民族語言「聽見歌 再唱」，帶領民眾聽見電影中的母語；晚間由唐美雲歌仔戲團，帶來改編自金鐘獲獎戲劇「孟婆客棧：世紀婚禮」。

音樂演出部分，將有以全台語創作的獨立樂團拍謝少年、客語與流行樂結合的春麵樂隊ChuNoodle、擅長將阿美族傳統歌謠融合爵士與Bossa Nova的以莉．高露Ilid．Kaolo 、能吟唱原住民族古謠也能駕馭現代流行樂的那屋瓦少女隊，以及傳遞馬祖文化的三分熟樂團，將以母語音樂展現族群融合之美。

其他包括新形態客家即興喜劇新生一號劇團「新客報到」，傳達原住民族身分認同寓意的新世紀文化藝術團「夢中的撒固兒」，手語表演者廖曉彤、牛暄文與蕭匡宇的「聲音藏在」帶來共融手語音樂演出；社團法人台灣手語翻譯協會所帶來的手語海洋秀，也為民眾帶來豐富的母語文化饗宴。

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活動現場結合創新書市，可搭配使用文化幣，將有超過50攤店家，包括母語學習、母語文化、文創商品，並有行動書車，展示國家語言小書展；室內場地將安排8場次沙龍講座、9場手作活動、13場次說故事與特別推出的台語版密室逃脫「惡一學員 實驗弒」。

「2025世界母語日－國家語言生活節」將於2月15日及16日舉行，地點在台灣當代文化實驗場。（編輯：張雅淨）1140212

#文化部
#台語版
#紙風車劇團
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