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双融域沉浸式展覽 再現許文融「臺灣風物圖」

2025/2/19 21:08（2/19 21:36 更新）
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沉浸式展覽「臺灣風物圖—穿越時空沉浸之旅」首映會19日在台北舉行，展覽以藝術家許文融巨幅水墨畫卷「臺灣風物圖」為起點，展現台灣各地風土民情。（双融域提供）中央社記者王寶兒傳真 114年2月19日
沉浸式展覽「臺灣風物圖—穿越時空沉浸之旅」首映會19日在台北舉行，展覽以藝術家許文融巨幅水墨畫卷「臺灣風物圖」為起點，展現台灣各地風土民情。（双融域提供）中央社記者王寶兒傳真 114年2月19日
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（中央社記者王寶兒台北19日電）藝術家許文融曾以4年打造水墨畫卷「臺灣風物圖」，全長320公尺，高1.8公尺，被譽為台灣版「清明上河圖」。科文双融將其轉換為沉浸式展覽，讓人在展間就能飽覽台灣自南到北風光。

沉浸式展覽「臺灣風物圖—穿越時空沉浸之旅」首映會今天舉行，科文双融董事長施振榮表示，科文双融持續支持藝術家或團體，運用科技型態表現藝術文化內容，像曾在双融域AMBI SPACE ONE展出的「光影繪動走進故宮」、「絕美之島－縮時台灣映像誌」都是成功作品。

文化部長李遠也到場支持，他表示，施振榮出錢出力，除幫助樂團比賽、為國藝會募資等，最前衛的文化科技領域也帶頭投入。文化部預算近來被大眾持續討論，而民間文化推手則展現持續往前、誰也擋不住的台灣文化力量。

「臺灣風物圖—穿越時空沉浸之旅」展區分為3部曲，科文双融邀請光點吉樹、躍界新媒體、有日互動等3組新媒體製作團隊共同製作。第1部曲「臺灣風物圖」以3D動畫結合特效及互動技術，合成為全新數位影像，使靜態山水畫轉換為動態及投影拼接影像。

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第2部曲「從心墨韻」運用沉浸式科技和互動投影技術，讓觀眾感受「臺灣風物圖」描繪6大台灣地標景點，包含三貂角燈塔、中華民國總統府、陽明山擎天崗、國立故宮博物院、國父紀念館及大稻埕迪化街。第3部曲「XR走讀之旅」，則透過XR技術讓人走入畫中，體驗日月潭、九份等地風光。

「臺灣風物圖—穿越時空沉浸之旅」展覽今天起於台北101大樓5樓双融域AMBI SPACE ONE展出至3月11日。（編輯：龍柏安）1140219

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