故宮攜手東吳大學 蕭宗煌：推廣華人文化走向國際

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（中央社記者王寶兒台北13日電）國立故宮博物院院長蕭宗煌與東吳大學校長詹乾隆今天簽署合作備忘錄，蕭宗煌分享，故宮與東吳中文系正研擬「故宮人文通識課程講座企劃」，未來將攜手推廣華人文化走向國際。

今天簽署儀式中，包含故宮副院長黃永泰、余佩瑾、東吳大學副校長王世和、人文社會學院院長米建國、商學院院長阮金祥、外語學院院長羅濟立、理學院院長王志傑、華語中心主任林宜陵、賽珍珠基金會董事長尤姵文等皆參與見證。

蕭宗煌致詞表示，故宮與東吳大學是在外雙溪的好鄰居，今年是故宮百歲，與東吳大學創校125週年，且比鄰而居，即使徒步也不過15分鐘的距離，故宮承載數千年的歷史與智慧，而東吳大學則是全世界最接近故宮、為台灣、為國際培養未來各領域人才的重要搖籃。

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蕭宗煌表示，故宮與東吳中文系正研擬「故宮人文通識課程講座企劃」，之後陸續可能簽署各項文化推廣、USR等個案合作協議。另無論是故宮舉辦的展覽、研討會，或是東吳大學的課程、東吳超級馬拉松等活動，相信都有機會確認合作進行的可能，期待攜手推動華人文物及文化的國際化、生活化和全民化。

詹乾隆認為，故宮博物院典藏海內外所有華人共同的文化精神與時空記憶，東吳大學將秉持重視文化傳承的教育宗旨，與故宮齊心齊力，共同攜手發揚故宮文物與文化，進一步增進雙方國際視野與能見度。（編輯：龍柏安）1140313