德國藝術家德曼回顧展 以紙雕塑理解世界新途徑

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（中央社記者王寶兒台北13日電）牆上監視器、透光百葉窗，乍看凝結日常風景的照片，其實全是德國藝術家德曼以紙雕塑出來的世界。歷經23年，他以生涯回顧展重返北美館，期望以作品重塑觀眾理解世界的新途徑。

德國藝術家托瑪斯．德曼（Thomas Demand）在2002年首次訪台，並參與台北市立美術館雙年展，其30年回顧展「歷史的結舌」讓他因此重回台灣，自1月起展出至今，不論是以27萬張紙製樹葉塑造一幅景象，或是以36噸硬紙板模擬鐘乳石石窟，其獨特創作方式在社群平台上成為討論話題。

以德曼2017年作品「文件夾」（Folders）為例，對於關注美國總統川普的民眾來說或許會感到熟悉，那是川普在2017年1月時首次當選總統後召開的第1場正式記者會場景，當時川普為了要向大眾說明已為公職妥善處理個人企業，便與律師共同展示多份文件，但卻禁止記者翻閱。

在媒體傳播發酵下，那些不能看的文件成為焦點，甚至網路上有人猜測文件全是空白。德曼在「文件夾」作品中，便以紙張與硬紙板「重製」了沒有人的記者會場景，並在完成紙雕塑後拍下照片，作為作品呈現樣貌。

德曼接受中央社記者專訪表示，對他而言，攝影本質與「過去」有關，觀眾擁有已知過去的基礎越大，影像力量就會更強大，例如多數人都會知道許多重大歷史事件如911、黛安娜王妃身亡等，透過影像便更能拉近距離，現今更是每人都會運用到的媒介，這也是他選擇以影像記錄紙雕塑的最大原因。

德曼生於1964年，在第26屆聖保羅雙年展（2004）曾代表德國參展，更曾4度於威尼斯建築雙年展登場。他的父母皆為藝術家，後以成為美術老師維生，德曼說，1960年代要以藝術家為職業並不容易，家族中也有幾名成員是建築師，藝術、建築話題都是他從小時常吸收的內容。

雖作品以影像為主要呈現形式，德曼定義自己是「雕塑家」，在就讀藝術學院時，相較自小常看見的繪畫，他瞄準雕塑作為新嘗試領域，但雕塑材料花費昂貴，他便決定以最便宜的紙張與紙板為主要材料，即便失敗也好重頭再來。但雕塑所需面對問題便是保存空間，於是他在完成紙雕塑後都會全數摧毀。

認識德曼多年的美國策展人佛格（Douglas Fogle）操刀此次30年回顧展，他表示，德曼過去關注許多重大歷史事件，有時候與德曼的生活經驗有關，如觀眾步入展場首先看見的作品「跳水台」（Diving Board），出自德曼兒時學游泳的記憶，但有觀眾聯想到納粹委託拍攝電影「奧林匹亞」（1938）中的跳水片段。

佛格說，在德曼持續發展創作後，漸漸產生出了展場可見的「日常」系列作品，像是優格杯子塞在鐵絲網中、遛狗繩繫在電線桿上，這些平常生活會看見的時刻，開始成為德曼所關注的焦點。觀眾可在看展時特別觀察影像尺寸，並從中挖掘紙張雕塑細節，體會德曼歷經23年後重返北美館展覽的變化。

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回首創作生涯30年，德曼說，他希望讓人知道藝術門檻並不是高大上，像小朋友也能夠做出紙模型，而在越來越複雜的資訊世界中，大眾或許也能從他的作品找到更為簡化、理解世界另外一面的方式，如沒有人的地景，可以更為純粹觀察空間呈現的力量與歷史，成為理解世界的新途徑。

「托瑪斯．德曼：歷史的結舌」30年回顧展即日起於北美館展出至5月11日。（編輯：李淑華）1140313

德國藝術家托瑪斯．德曼（Thomas Demand）2006年完成的作品「石窟」，場景由36噸硬紙板製作而成，是德曼作品中唯一被留存下來的模型，現陳列於米蘭Prada基金會。（德曼、北美館提供）中央社記者王寶兒傳真 114年3月13日

「托瑪斯．德曼：歷史的結舌」30年回顧展即日起於台北市立美術館展出，美國策展人佛格（Douglas Fogle）（右）呼應德國藝術家托瑪斯．德曼（Thomas Demand）（左）創作手法，以「雕塑」概念規劃展場設計。中央社記者裴禛攝 114年3月13日

德國藝術家托瑪斯．德曼（Thomas Demand）（圖）時隔23年返台，推出展覽「托瑪斯．德曼：歷史的結舌」，德曼表示，其作品變化歡迎觀眾前來現場評斷。中央社記者裴禛攝 114年3月13日