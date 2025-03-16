台漫畫符法語市場 「星期一回收日」前進布魯塞爾書展

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（中央社記者田習如布魯塞爾15日專電）台灣漫畫第2年打進布魯塞爾國際書展，作品已有4本法文譯本的百合漫畫代表作者「星期一回收日」獲邀為今年焦點漫畫家，講座、簽書會均吸引讀者踴躍參加。

歐洲新創網路漫畫平台Mangas.io與文化內容策進院連續第2年合作，在布魯塞爾書展（Foire du Livre de Bruxelles）設攤推廣台灣漫畫，已出版約15部台漫作品的法國出版社Nazca也一同進駐。

今年書展邀請的台漫創作者「星期一回收日」（本名施佳妤）曾多次赴歐洲參展，代表作「貓與海的彼端」細膩描繪女性情誼，也是這次對法語系市場的主打作品，她在書展的訪談講座吸引5位觀眾提問，好奇她如何尋找題材、下一部作品，乃至年輕漫畫家如何在台灣出頭等等。

Nazca出版社代表麥錫爾（Damien Mercier）告訴中央社，法語漫畫較少這類百合（日本漫畫類別術語，英文為girls’love）作品，不像男同志漫畫已發展成熟，因此是個新市場。他也提到，法語漫畫市場每個月大約有200本新作上市，因此台漫的多元、非典型故事很符合需求。

「星期一回收日」接受中央社採訪表示，她在2018年上市的「粉紅緞帶」可能是台灣第一本商業出版的百合漫畫，這個市場雖小眾，但一直受讀者關注，創作者也不多，因此現階段她仍會持續耕耘這類題材，而且以前這類同性情誼作品常是悲劇角度，但隨著年代變化，「我們需要有快樂結局的青年作品」。

Mangas.io總監稻田（Yun Inada）接受中央社採訪指出，3月初其平台剛上架4部台漫，與文策院的合作能讓他們持續獲得獨家、新穎、與眾不同但受法語讀者歡迎的作品。

稻田說，「星期一回收日」的作品主題探討自我認同、女性主義，是法、台合作方特別想在今年書展凸顯的類型。他分析，10年來法國的日本漫畫幾乎都是少年漫畫的天下，像最受歡迎的「航海王」等，但有趣的是，近年有更多法語人口成為日漫的讀者，因此出現更多元需求，台漫也恭逢其盛。

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他發現男性讀者雖比女性多，以「買家」而言則女比男多，因為許多男讀者只看少年漫畫，會盜版分享，而女讀者則會買各種類型的作品來嘗試喜好。所以，擁有許多不同的作品對於推動新題材非常重要。

稻田指出，過去五年出現在法語市場上的台灣漫畫越來越多，其中一個因素就在於此。台漫多樣性的故事可以觸動更多的人，台灣的影響力很大程度來自於混種文化，包括荷蘭、中國、日本的影響，因此台漫與日漫不同，也是吸引讀者之處。（編輯：陳承功）1140316