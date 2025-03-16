國際城市劍道文化交流大會 展現武道藝術傳承

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）2025年國際城市劍道文化交流大會開幕式，今天於國立中山大學體育館登場；今年參賽者約400人，除有精彩劍道賽事，還有難得一見「柳生制剛流拔刀術」，展現日本武道文化傳承及藝術價值。

高雄市文化局文化資產中心主任曾宏民、高雄市運發局長侯尊堯、台灣劍道聯盟會長陳信寰、日本環境省副大臣弘有和夫、日本國際社會人劍道俱樂部會長渡並直、韓國國際社會人劍道聯盟會長金成喆等人出席今天開幕式。

文化局表示，今年參賽者約400人，昨天於武德殿進行首輪個人賽，今天移師中山大學進行個人前16強比試及團體賽；大會除有精彩劍道賽事，還有難得一見「柳生制剛流拔刀術」，展現日本武道文化傳承及藝術價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾宏民表示，2004年高雄市市定古蹟武德殿修復完成，很高興劍道能以高雄武德殿為基地，吸引來自世界各地劍道好手到場交流；侯尊堯表示，劍道不只是一種運動，也蘊含日式文化，一年一度盛會，讓來自不同國家劍友互動砌磋。

高雄武德殿興建於1924年，有別於一般武德殿通稱為「演武場」，其武道館名為「振武館」，有振興武德意涵，是台灣現存武德殿中行政層級最高且建立最早的武德殿；1999年審定為古蹟，修復完工後，依其原有功能辦理劍道課等活動。（編輯：陳仁華）1140316