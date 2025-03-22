台南古蹟德記洋行推新展 重現19世紀安平榮景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市定古蹟原英商德記洋行將推全新常設展「Anping 1865洋潮來襲：回望安平商貿的黃金年代」，預定4月4日開幕，以4主題率民眾走進19世紀安平貿易黃金時代。

台南市政府文化局表示，開幕適逢連假期間，推出開幕暨兒童節限定活動，於德記洋行展區完成闖關任務，可獲「巷仔Niau」特別禮品，活動詳情可查詢文化局官網及社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「藝遊台南」。

文化局人員告訴中央社記者，德記洋行是安平重要歷史地標，曾是19世紀台南對外貿易最前線，在海景第1排見證台南與國際互動及時代變遷。

文化局說，前檔展覽「與世界連線－打開安平時光寶盒」自2015年展出，主要聚焦洋行貿易主題，介紹洋行緣起、貿易航運路線及交易行為等，去年閉館更展並修繕古蹟內部，全新策展延續貿易主軸，加入多媒體互動影片與音檔，讓民眾更了解當時生活情境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化局表示，新常設展分為「走貿易」、「居安平」、「起洋行」與「跨時代」展區，揭開安平作為貿易港口發展歷程，探索洋行社交文化與商業運作幕後故事。

文化局說，展場打造充滿異國氛圍「一日洋行」親子互動展間，參訪者可透過甜品採購、貨品交易等互動遊戲，體驗19世紀貿易活動，挑戰角色專屬任務，展覽另推海關印章、領事館印章及商品標章等5款限定集章，供民眾蒐集留念。（編輯：李明宗）1140322