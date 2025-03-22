潘靖從武術中開發漩能量 找到適合自己的太極

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）多次代表台灣在國際間獲得太極拳比賽冠軍的潘靖，從多年習武及教學經驗中開發「漩能量」理論，潘靖今天表示，她希望透過這套「太極螺旋13式」，為每個人找到適合自己的太極。

潘靖近期出版「武學世家的兒女」一書，今天在台北 CORNER MAX大角落多功能展演館舉行新書發表會，包括文化部長李遠、中央社董事長李永得、紙風車文教基金會董事長陳進財、導演朱延平等人出席，現場擠滿300多名熱愛武術及太極的民眾，潘靖同時在這場盛會中宣告開宗立派。

潘靖出身武學世家，家中3代都是習武之人，潘靖致詞表示，她5歲跟隨父親學習太極拳，因為父親需要一名陪練者，加上練完拳之後有東西可吃，她學得非常勤快。

到了26歲時，潘靖向熊衛學習「太極導引」，發現熊衛的太極完全沒有套路，就是純粹回到身體的自然流動，用心去感受身體的節奏，讓潘靖深受啟發。

主持人唐從聖問到，潘靖的「漩能量」將身體的柔軟旋轉和宇宙運行的理論結合，靈感來自何處，潘靖表示，2015年人類偵測到外太空的黑洞撞擊現象，印證100年前愛因斯坦「宇宙是柔軟」的說法。

潘靖引弘一法師的說法，世界是一個回音谷，念念不忘、必有迴響，而螺旋是曲線的流動，如果讓身體長期保持柔軟彈性，運用螺旋的力量，傳遞一波又一波的能量，身體就能獲得迴響。

潘靖強調，太極螺旋13式是讓身體產生往上旋提的力量，當能量提升上來時，整個人都會脫胎換骨，思想觀念也會跟著改變。重點是用自己的身體去探索屬於自己、適合自己的太極。

朱延平致詞表示，潘靖把自己的能量交給好朋友及許多學生，顏值高、功夫又扎實，如果早20年認識潘靖，他一定會以潘靖為主角，拍一部太極螺旋13式的電影，和李連杰PK一下。

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知名主持人沈春華現場分享與潘靖學習太極的歷程，她說自己學什麼都很認真，盡量模仿老師的動作，但老師在看了她的表現以後卻語重心長告訴她：「打太極是一種體會跟感受，不必太認真」，沈春華笑說自己第一次因為認真被嫌棄。

藝人鍾欣凌則表示，潘靖的氣質優雅，國學造詣深厚，有一次老師說「請將尾閭提升」，她還問旁邊同學什麼是尾閭，後來才知道是指臀部、屁股，「我們只會講，麻煩尻川（台語，意為屁股）抬一下。」（編輯：陳政偉）1140322

太極名家潘靖（圖）出版新書「武學世家的兒女．漩能量：21+當代太極 潘靖太極螺旋13式」，22日下午在台北舉行新書發表會，潘靖現場演繹太極拳法。中央社記者翁睿坤攝 114年3月22日

武術家潘靖（圖）22日在台北出席「武學世家的兒女‧漩能量：21+當代太極 潘靖太極螺旋13式」新書發表會，現場並展示一系列太極拳法。中央社記者翁睿坤攝 114年3月22日

武術家潘靖（左）出版新書「武學世家的兒女」，22日在台北出席新書發表會，現場並為書迷簽書留念。中央社記者翁睿坤攝 114年3月22日

太極名家潘靖（前左3）22日下午在台北出席「武學世家的兒女．漩能量：21+當代太極 潘靖太極螺旋13式」新書發表會，包含文化部長李遠（2排左2）、中央社董事長李永得（2排左）等各界與會合影。中央社記者翁睿坤攝 114年3月22日

武術家潘靖（圖）22日在台北出席「武學世家的兒女‧漩能量：21+當代太極 潘靖太極螺旋13式」新書發表會，現場並展示一系列太極拳法。中央社記者翁睿坤攝 114年3月22日

太極名家潘靖（前左3）22日下午在台北出席「武學世家的兒女．漩能量：21+當代太極 潘靖太極螺旋13式」新書發表會，包含文化部長李遠（2排左2）、中央社董事長李永得（2排左）等各界與會合影。中央社記者翁睿坤攝 114年3月22日

武術家潘靖（圖）「武學世家的兒女」新書發表會22日下午在台北舉辦，潘靖分享自身打拳經歷。中央社記者翁睿坤攝 114年3月22日