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無懼中國滲透校園施壓 旅法教師推軟實力捍衛台灣

2025/3/23 07:22（3/23 11:08 更新）
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法國「一國一片」國際影展由台南女兒黃淑清（前中）與丈夫夏布里亞（前右1）共同創辦，至今已邁入第16年，廣獲地方好評，也吸引許多人加入志工行列。（黃淑清提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真114年3月23日
法國「一國一片」國際影展由台南女兒黃淑清（前中）與丈夫夏布里亞（前右1）共同創辦，至今已邁入第16年，廣獲地方好評，也吸引許多人加入志工行列。（黃淑清提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真114年3月23日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎22日專電）法國「一國一片」影展創辦人為台僑黃淑清，平時為大學講師。她無懼中國滲透校園及職業學生的施壓和恐嚇，繼續透過軟實力介紹台灣。她說，台灣人沒時間悲傷，須勇敢反擊，海外僑胞一同捍衛台灣，守住回家的路。

第16屆法國「一國一片」國際影展（UN Pays UN Film）3月28日至4月12日將於中南部城鎮伊蘇瓦（Issoire）與阿普沙（Apchat）登場，放映39國共57部影片，影展共同創辦人暨主席，是台南女兒黃淑清。

2001年，她與法籍丈夫夏布里亞（Vincent Chabrillat）在紐約相識結婚，當年911事件發生後決定回法國。由於深刻感受人們因對彼此文化瞭解而產生許多誤解、懼怕甚至仇恨，兩人便以電影作為媒介，在家鄉舉辦影展，廣獲好評，至今邁入第16個年頭。

黃淑清20日接受中央社電訪時表示，過去幾年有台灣電影參展時，她曾邀請駐法代表出席，向觀眾介紹台灣。她認為，軟實力是台灣向國際社會發聲的最好方法，文化需要深耕，盼各界能將眼光放遠、共同推動。

影展啟動後不久，黃淑清與先生再推「美好世界專案」，把影片帶到西伯利亞、墨西哥等地播出並舉辦工作坊，台灣啟聰學校等也是主要合作機構。不僅透過活動落實資源平權，也會藉此募款以協助世界各地有需要的單位。

除了辦影展，過去近20年來黃淑清也在克萊蒙費宏（Clermont-Ferrand）兩間大學擔任講師，教導跨文化管理等課程，並盡可能向學生介紹真實的台灣。

提到任教，黃淑清無奈自嘲道：「我已經是中共黑名單了」。

只要她在課堂引用把台灣、香港跟中國分開評比的聯合國研究報告，或解釋南韓、中國、日本、香港、台灣等都受儒家文化影響，就會遭到中國學生抗議與黑函舉報，說她毒害國際學生思想，散布「台獨」言論。

黃淑清（前右1）在克萊蒙費宏兩所大學任教十多年，像許多旅法台灣教師一樣，她近年在校園裡感受到越來越多來自中方的壓力與影響力滲透，但仍盡可能向各國學生介紹台灣蓬勃經濟與民主。（黃淑清提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真114年3月23日
黃淑清（前右1）在克萊蒙費宏兩所大學任教十多年，像許多旅法台灣教師一樣，她近年在校園裡感受到越來越多來自中方的壓力與影響力滲透，但仍盡可能向各國學生介紹台灣蓬勃經濟與民主。（黃淑清提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真114年3月23日

法國參議院2021年公布「非歐盟國家對法國大學與學術之影響與事件」報告，就點名中國，從姐妹校、計畫合作，到提供獎學金、實習機制，再到投資併購等，多方並進滲透校園。

黃淑清表示，受影響的不止她，有次一位美籍教師只因在投影片上展示中華民國國旗，就遭到中國學生「起身大罵」。最後中方向學校施壓，校方高層出面向中國學生致歉，也要求老師致歉。

另一位在課堂提及雨傘革命的老師被中國學生抗議；教地緣政治的老師更被提醒不要提及台灣。

她說，若課上沒有中國學生，就可以很大方的介紹台灣；但若班上有中國人，就需要技巧，如透過台灣蓬勃經濟指出環境自由等。

黃淑清強調，大多中國學生都是來學習，跟她關係也很好，她就是透過這些學生，才知道班上有來自上海的共產黨學生代表。他們還特意提醒她謹慎，不需要和這些學生爭論。

她甚至曾被職業學生在校園裡恐嚇。當時她準備帶一群中國學生到其他大學參加法語課，這位學生向黃淑清快速掀了一下證件，說：「中國公安，你要帶他們去哪？」她沒回覆，這位自稱公安的學生便一直跟著他們。

她告訴記者，滲透的狀況近年越發嚴重。中國孔子學院藉華語教育合作計畫進入大學，派遣來自中國、不會法文的免費中文師資。黃淑清表示，她的學校因學生反應不佳，因此停止合作，但法國仍有許多學校採取這樣的方式。

黃淑清表示，旅法台灣教師恐或多或少都面臨類似處境，尤其當學校為了營運招收許多中生時，台灣教師受限制的情況更屢見不鮮。「在國外，常會需要講清楚我們從哪來；但在工作環境下，我們受到不少中方的壓迫」。

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當被問及是否害怕時，黃淑清回，「雖然有些事令人害怕，但若自己不勇敢，別人更會攻擊你。當你很強大時，展現你的原則、堅持與陽光面，對方也會有所顧忌」。

最後她說，「台灣是民主燈塔，我覺得台灣人很勇敢，我們沒時間悲傷，要繼續往前走。我們長期被中共打擾、威嚇，只因為是台灣囡仔。但我愛我的國家，我們在海外捍衛台灣，希望在台灣的人一定也要守著，好讓我們有家可以回」。（編輯：陳承功）1140323

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第16屆法國「一國一片」國際影展將於3月28日登場，放映39國的12部長片、45部短片，其中32部為法國首映，去年觀影人次近2000人，影展共同創辦人暨主席是來自台灣的黃淑清。（黃淑清提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真114年3月23日
第16屆法國「一國一片」國際影展將於3月28日登場，放映39國的12部長片、45部短片，其中32部為法國首映，去年觀影人次近2000人，影展共同創辦人暨主席是來自台灣的黃淑清。（黃淑清提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真114年3月23日
「一國一片」國際影展美好世界專案2023年到台北啟聰學校放映電影並舉辦工作坊，黃淑清（前左3）、丈夫夏布里亞（前左4）赴台，與數十位學子交流。（黃淑清提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真114年3月23日
「一國一片」國際影展美好世界專案2023年到台北啟聰學校放映電影並舉辦工作坊，黃淑清（前左3）、丈夫夏布里亞（前左4）赴台，與數十位學子交流。（黃淑清提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真114年3月23日
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