加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 文化
演唱會
新聞專題
演唱會2/300
首頁 / 文化

波伽利台北大巨蛋演唱會 將加開最後席次

2025/3/27 15:15（3/27 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）4月將來台開唱，成為第一個登上台北大巨蛋的西洋歌手，27日下午加開限量席次。（牛耳藝術提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月27日
男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）4月將來台開唱，成為第一個登上台北大巨蛋的西洋歌手，27日下午加開限量席次。（牛耳藝術提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）台北大巨蛋演唱會，4月4日即將登場。主辦單位牛耳藝術在與波伽利團隊、技術團隊反覆評估確認後，確定今天將加開限量席次。

根據牛耳藝術今天發布的新聞稿，波伽利的歌聲感動人心，專輯銷售突破9000萬張，他不因眼盲而自暴自棄，反而走出了自己的生命故事。他所成立的「安德烈．波伽利基金會」（Andrea Bocelli Foundation）為全球弱勢群體提供幫助，始終堅持以音樂與愛改變世界。

google news透過 Google News追蹤中央社

牛耳藝術表示，經過3週與波伽利團隊反覆討論，決定最後加開2000張珍貴席次，27日下午5時將在牛耳MNA售票網正式開售票。加開席次包括B1的103區、123區；L2的203區、223區以及L5的507區、511區。

安德烈．波伽利演唱會其他演出者還包括女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）、歌手艾美．曼福德（Amy Manford）等，由卡羅．貝尼尼（Carlo Bernini）指揮NSO國家交響樂團以及台北愛樂合唱團演出。波伽利次子馬提歐．波伽利（Matteo Bocelli）也將首度訪台，與父親安德烈．波伽利合唱。（編輯：陳政偉）1140327

#牛耳藝術
#安德烈
#台北大巨蛋
#波伽利
安德烈
男高音波伽利大巨蛋開唱 北市協推3飯店住房優惠北市官方LINE宣傳波伽利演唱會 議員質疑標準
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
夏奇拉演唱會吸金 估為墨西哥帶來1.6億美元收益
17
更多編輯台推薦新聞：