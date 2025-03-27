波伽利台北大巨蛋演唱會 將加開最後席次

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）台北大巨蛋演唱會，4月4日即將登場。主辦單位牛耳藝術在與波伽利團隊、技術團隊反覆評估確認後，確定今天將加開限量席次。

根據牛耳藝術今天發布的新聞稿，波伽利的歌聲感動人心，專輯銷售突破9000萬張，他不因眼盲而自暴自棄，反而走出了自己的生命故事。他所成立的「安德烈．波伽利基金會」（Andrea Bocelli Foundation）為全球弱勢群體提供幫助，始終堅持以音樂與愛改變世界。

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牛耳藝術表示，經過3週與波伽利團隊反覆討論，決定最後加開2000張珍貴席次，27日下午5時將在牛耳MNA售票網正式開售票。加開席次包括B1的103區、123區；L2的203區、223區以及L5的507區、511區。

安德烈．波伽利演唱會其他演出者還包括女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）、歌手艾美．曼福德（Amy Manford）等，由卡羅．貝尼尼（Carlo Bernini）指揮NSO國家交響樂團以及台北愛樂合唱團演出。波伽利次子馬提歐．波伽利（Matteo Bocelli）也將首度訪台，與父親安德烈．波伽利合唱。（編輯：陳政偉）1140327