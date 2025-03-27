緬懷藝術家林惺嶽 蔡英文：珍惜得來不易民主自由

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（中央社記者葉素萍台北27日電）藝術家林惺嶽1月辭世，前總統蔡英文今天說，未來一代又一代的台灣人在美術館或任何地方，和林惺嶽作品相遇時，都可以再次感受到林惺嶽的叮嚀，那就是要愛護這塊土地，要珍惜得來不易的民主和自由，讓台灣的美永遠閃耀、發光。

蔡英文今天透過臉書分享她出席於台北市立美術館辦理的「歸鄉，台灣－藝術家林惺嶽紀念會」。

蔡英文說，林惺嶽有兩幅畫，她非常熟悉，就是掛在總統府虹廳裡的「國鳥駕到」跟「天佑花蓮」。她在那裡接待過許多外賓，並且都會向他們介紹「這就是台灣的國鳥」；訪賓們也都對林惺嶽畫的台灣藍鵲留下深刻印象。

蔡英文提到，她也會指著「天佑花蓮」，對外賓說「這就是我心目中台灣最美的地方」；林惺嶽畫出了花東縱谷的天空、山脈和綠地，那是台灣風土最迷人的魅力，也是林惺嶽對台灣情懷，最鮮明的呈現。

蔡英文指出，林惺嶽的一生都和台灣這塊土地相依相守。即便晚年和病痛奮鬥，仍然日復一日地堅持創作，完成了長達12公尺的「國寶魚巡禮」等巨作，將生命的光彩都奉獻給藝術和台灣。

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她說，最讓她敬佩的是林惺嶽的作品彷彿聞得到稻田和溪流的氣息，也感受得到山巒與海風的溫度。許多人透過林惺嶽的畫作，重新認識台灣的壯闊和美麗。

蔡英文表示，林惺嶽無論身處何地，始終以台灣為念，不斷用藝術，更用筆墨，留下了屬於台灣人的集體記憶；即便林惺嶽已經離去，但他的精神將會如陽光和水流，永遠留在台灣這片土地。（編輯：謝佳珍）1140327