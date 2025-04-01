龔卓軍上任南美館館長 推動發展與館務交接

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市美術館第五任館長龔卓軍今天走馬上任，未來2年任期將推動南美館發展，同時帶領南美館和台南國家美術館順利交接南美2館。

龔卓軍今天從南美館董事長游文玫手中接過聘書，正式接掌南美館，館方也舉辦茶敘，各部門送上工作小禮歡迎新館長到任。

台南市美術館3月依「臺南市美術館設置自治條例」聘任第五屆董監事，董監事會同時通過國立台南藝術大學藝術創作理論研究所專任教授龔卓軍接任南美館長。

南美館指出，龔卓軍是藝術創作教授及知名策展人，也是「藝術觀點ACT」季刊召集人，長期關注身體哲學、美學、民間藝術及當代藝術策展與評論相關議題，著有「交陪美學論：當代藝術面向近未來神祇」等多本著作。

龔卓軍曾以「近未來的交陪」獲第十六屆台新藝術獎年度大獎；2021年主編「獵人帶路：曾文溪溯源影像誌」，獲得第45屆金鼎獎非文學圖書獎；擔任總策展人的「2022 Mattauw大地藝術季：曾文溪的一千個名字」，奪得日本GOOD DESIGN AWARD 2023金獎標章。

南美館去年呼應「台南400」，和台南市政府文化局合作推出「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展，策展人也是龔卓軍。

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龔卓軍說，南美館將迎來全新局面，從美術館出發，向外散播藝術種子，和台南藝文城市共生共榮，呈現優質精彩展覽，不負期待。

台南市美術館涵蓋南美1館及2館，座落於中西區，兩館間步行距離不到5分鐘，南美2館未來將轉身成為台南國家美術館（簡稱南國美），籌備處已於3月25日揭牌。（編輯：龍柏安）1140401