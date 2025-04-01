高鵬翔走訪鑄字行與老師傅 圖解台灣活版時代

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）在電腦還沒出現以前，印刷必須仰賴鉛字及活版，但這項技術幾乎要失傳了，金鼎獎得主、設計師高鵬翔耗時5年追尋這項產業，完成「台灣活版時代」一書，近期出版。

根據遠流出版社發布新書資訊，高鵬翔實地走訪台灣僅存鑄字行與印版店，透過採訪老師傅們的故事與技術，加上現場手繪記錄，全面呈現這項即將消失的產業技術。

高鵬翔從事平面設計多年，曾獲傳藝金曲獎最佳專輯包裝獎，及美國獨立音樂獎專輯包裝設計獎。2016年設計「老師傅的排版桌」圖解工具書，獲金蝶獎台灣出版設計大獎銅獎及第43屆金鼎獎，這次他以圖解方式拆解鉛字與活字排版，親自為讀者大眾介紹這項產業，期盼喚起更多人關注。

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近年不斷尋求鉛字鑄造及活版印刷復興的「日星鑄字行」第二代負責人張介冠表示，高鵬翔在本書製作期間，多次造訪「日星鑄字行」進行訪談，只為了將圖解紀錄的細節能夠更精確描繪，並以深入淺出的方式讓讀者了解台灣鑄、檢、排、印的完整面貌，執著與究真的精神讓人感佩。

本書分為3部分，包括探討西式漢文活版印刷的發展與台灣的關係；詳細介紹鑄字行與印版店的運作，包括鑄字、檢字、排版、印刷等工序；最後特別收錄台鐵名片式車票的印製工法，呈現這項傳統技術在現代生活中的應用。（編輯：李亨山）1140401