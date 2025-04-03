袁廣鳴新作「日常戰爭」 亞洲藝術博物館美洲首展

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（中央社記者王寶兒台北3日電）以「日常戰爭」為題，藝術家袁廣鳴去年代表台灣參與威尼斯美術雙年展，文化部駐洛杉磯台灣書院與美國舊金山亞洲藝術博物館合作再推出「袁廣鳴：日常戰爭」展，今天揭幕。

文化部今天發布新聞稿表示，本次為袁廣鳴於美洲的首檔個展，題材從他的生活經驗，擴及全球化下不同尺度的緊張關係。舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）為全球致力亞洲藝術的重要文化機構之一，自2019年起將策展領域拓展至亞洲當代藝術創作，展現亞洲的多元、活躍及流動性。

袁廣鳴自1984年開始從事錄像藝術創作，是台灣錄像藝術的開拓者，活躍於國際藝術圈，2024年受邀為第60屆「威尼斯國際美術雙年展」台灣館代表藝術家，並由亞洲藝術博物館資深策展人陳暢（Abby Chen）擔任主要策展人。

駐洛杉磯台灣書院表示，去年威尼斯雙年展展出時，台灣館展覽獲英文、德文、義大利文等多國媒體報導撰述，顯見其跨越國界，反映全球情勢的深度共鳴。本次獲文化部支持，於舊金山亞洲藝術博物館辦理袁廣鳴美洲首檔個展，延續其策展理念並擴增作品，於博物館的新展廳重新策劃推出。

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「袁廣鳴：日常戰爭」（Everyday War）展今天開幕，共展出多媒體裝置、錄像和繪畫等9件作品，包含新作錄像作品「日常戰爭」，藉由對客廳空間的佈局及運鏡，隱喻台灣時代精神的焦慮感，還有錄像作品「佔領第561小時」以理性、壯觀的視角帶領觀眾重返太陽花學運群眾進入議會現場。

「袁廣鳴：日常戰爭」展即日起在美國舊金山亞洲藝術博物館展出至7月7日。（編輯：龍柏安）1140403