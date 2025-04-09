「麗麗食品」展北美館開張 邀民眾另創廢物新舞台

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（中央社記者王寶兒台北9日電）如拆解一間店鋪於展場，展覽「Lili Deli 麗麗食品」即起於北美館「開張」，以現代日常飲食觀反映追求廉價、效率的生活方式，邀民眾捐贈家中未開封禮贈品，讓廢棄物件擁有新舞台。

2022年，長年旅居海外的藝術家黃麗音以「蒸蒸日上」獲台北美術獎評審團推舉為當年度首獎，成為此次於台北市立美術館舉辦個展「Lili Deli 麗麗食品」契機。近年她持續在歐洲活躍創作，2024年更於英國泰德美術館舉辦個展，探討英國漁業和食品業的關係，直指食物從原產地到消費者口中之間的距離。

「Lili Deli 麗麗食品」展今天開幕，北美館代理館長劉得堅今天表示，「台北美術獎」為台灣藝術界極具指標性的獎項，首獎藝術家透過在北美館舉辦個展的機會，得以更完整呈現其創作脈絡。黃麗音的多元創作圍繞「食物」的跨國與跨文化生產系統，邀請人們思考當代消費慣習下物質的生滅與循環。

「Lili Deli 麗麗食品」展擬仿店舖，透過現成物、多媒材雕塑、聲音裝置、攝影的組裝陳設，在展場空間堆砌出日常飲食消費的微景觀。如「內用區」（Dine In）汲取小吃攤用餐區的元素，融合台灣人群體記憶的同時，進行巧妙重組與材質置換。

不同於一般攤販常採用、易清潔保養的不銹鋼桌，黃麗音在展間中錯落擺放5張容易生鏽又不穩的鐵桌架；部分桌子裝設玻璃桌面，讓人聯想到在台灣家戶中，為了保護桌面、便於整理，疊加於桌上的玻璃片，以及夾在中間的各種傳單與紙條。

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黃麗音特別於展間一角布置「The Tower of Freebies 廢比塔計畫」，邀請觀眾捐贈家裡來自百貨公司、大賣場、股東會的未開封禮贈品，這些為了刺激消費而生產的物品長年佔據家中，留著無用又棄之可惜，希望民眾將它們帶到麗麗食品，能一起堆砌出華麗塔樓，為廢物創造重返光榮的舞台。

「Lili Deli 麗麗食品」展即日起於北美館展出至6月22日。（編輯：李亨山）1140409