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設計師走入大專院校 改造輔導諮商空間有巧思

2025/4/11 22:59（4/11 23:11 更新）
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「十作設計」主導人簡瑋杰（圖）除是建築師，也擁有諮商與應用心理學系碩士學位，在為虎尾科技大學改造輔導諮商空間時，也特別留意心理諮商師辦公環境規畫。中央社記者王寶兒攝 114年4月11日
「十作設計」主導人簡瑋杰（圖）除是建築師，也擁有諮商與應用心理學系碩士學位，在為虎尾科技大學改造輔導諮商空間時，也特別留意心理諮商師辦公環境規畫。中央社記者王寶兒攝 114年4月11日
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（中央社記者王寶兒台北11日電）中華民國諮商心理師公會全國聯合會2021年調查，台灣約每4名大學生有1人接受過心理諮商。台灣設研院首邀設計師改造輔導諮商空間，貼近大學生使用需求，也強化諮商師工作環境。

教育部委託台灣設計研究院，去年啟動「學美．耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」，計畫第1年已完成改造淡江大學、國立虎尾科技大學、文藻外語大學及國立台東大學，今天帶領媒體參訪虎尾科大與文藻外語大學，並邀學校代表及設計團隊分享改造歷程。

團隊「十作設計」主導人簡瑋杰與李明蕙此次負責虎尾科大改造。簡瑋杰畢業於國立聯合大學設計學院建築學系，在歷經不同建築事務所工作後，2022年取得國立台中教育大學諮商與應用心理學系碩士學位，在改造案上更能以心理諮商專業觀察空間與人的互動。

簡瑋杰向中央社記者表示，不論建築或心理諮商，都與生活息息相關。他在日常溝通中觀察到每人都擁有不同的思考方式與邏輯，因為想更了解人的心理行為、脈絡，便往心理諮商方向進修，在不同案例中也能因此看見不一樣的群體面向。

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例如虎尾科大原有學生輔導諮商空間，簡瑋杰首先觀察到諮商師工作環境問題，諮商師彼此距離過近，會影響到他們面對個案的狀態，「有很多個案並不是只有在諮商空間完成諮商，而是諮商師用電話、信箱聯絡，在辦公桌上完成工作。我們認為，來這邊的個案是1個群體，而諮商師也是重要群體。」

因此在辦公空間上，十作設計採用簇群式配置，以交錯座位安排兼顧彼此隱私性。而在諮商空間上，也透過房門與主動線的錯位設計，避免走過人群的視線直達內部，不同諮商室內還參考心理相關資料，座椅以127度打造更適合對話空間。（編輯：管中維）1140411

#文藻外語大學
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#心理諮商
「學美．耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」第一年完成4校改造，虎尾科技大學也是其中之一，校方原有輔導諮商空間的接待處與辦公區域並存，除動線雜亂外，辦公區域也較擁擠。（台灣設計研究院提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月11日
「學美．耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」第一年完成4校改造，虎尾科技大學也是其中之一，校方原有輔導諮商空間的接待處與辦公區域並存，除動線雜亂外，辦公區域也較擁擠。（台灣設計研究院提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月11日
文藻外語大學輔導諮商空間改造完工後，將諮商室改設在等候區旁，避免個案穿越辦公區的不適感，也活用原有露台空間，讓等候區結合文宣展示、書籍借閱等功能，營造校園新風景。（台灣設計研究院提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月11日
文藻外語大學輔導諮商空間改造完工後，將諮商室改設在等候區旁，避免個案穿越辦公區的不適感，也活用原有露台空間，讓等候區結合文宣展示、書籍借閱等功能，營造校園新風景。（台灣設計研究院提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月11日
教育部委託台灣設計研究院啟動「學美．耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」，首年完成4所大學改造，11日率媒體參訪文藻外語大學等校成果，台灣設計研究院長張基義（左）、教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩（中）及文藻外語大學校長莊慧玲（右）一同為空間揭牌。中央社記者王寶兒攝 114年4月11日
教育部委託台灣設計研究院啟動「學美．耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」，首年完成4所大學改造，11日率媒體參訪文藻外語大學等校成果，台灣設計研究院長張基義（左）、教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩（中）及文藻外語大學校長莊慧玲（右）一同為空間揭牌。中央社記者王寶兒攝 114年4月11日
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