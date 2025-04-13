全台尋寶遊戲「看路」 限時1年實踐生命教育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北13日電）將美術館化身全台尋寶遊戲起點，藝術家羅晟文花數月走訪台灣各處，以影像紀錄動物遭路殺地點，並結合遊戲機制，打造為期1年的尋寶遊戲「看路」，讓人在互動中體會生命教育。

羅晟文1987年出生，現居荷蘭，畢業於荷蘭AKV St. Joost攝影所、台大電機所。他長期關注非人生物與社會間的關係，並以作品介入、試圖誘發討論。如歐洲鰻洄游途中往往遭遇各種人為因素阻攔，他因而發想計畫「F/EEL」，又或是配戴超聲波轉換器讓自己能聽見動物可聽音頻的計畫「伸縮耳」等。

羅晟文向中央社記者表示，他認為越是看似沉重的議題，就越需要以好玩或具高度互動的方式呈現，像是以前做過密室逃脫、釣魚比賽等，都從人類社會與生態之間的議題出發，這次尋寶遊戲「看路」（WATCH OUT）則談論路殺議題。

路殺意指動物行經道路時因車輛碰撞而死亡，「看路」（WATCH OUT）作品由台北市立美術館委託製作，羅晟文與「路殺社」合作，結合其資料庫，自2023年12月至2024年6月，走訪台灣各處13個市鎮田野調查，紀錄下21筆路殺，再請珠寶設計師以他發現的路殺動物設計出珠寶作品，放置於全台12處。

在北美館「時代劇場」展中，羅晟文展出藏寶地點附近的地景照片與錄像，以作為尋寶線索，12件珠寶總市值超過新台幣95萬元。值得注意的是，珠寶絕對不會出現於國道上，他提醒大眾嚴禁於國道尋寶，他也希望觀眾為了尋寶，能夠學習將速度放慢，避免路殺再度發生。

透過 Google News 追蹤中央社

羅晟文說，在「看路」中，觀眾並不會看到動物死亡的影像，他選擇以遊玩方式讓大眾親近這個沉重話題，他將這些動物造型的珠寶放置在全台包含外島的地方，選址多是他實際知道真的有動物遭路殺的地點，「這些珠寶藏在動物離去的座標附近，希望也像是1個小小的紀念碑，好好紀念牠們。」

「看路」作品現於北美館「時代劇場：當代影像的複數演繹」展覽展出至7月13日；尋寶遊戲則進行至2026年3月29日，如尋覓到珠寶，則可透過信箱（watchout.2025.2026@gmail.com）聯繫藝術家以獲取珠寶作品保證書。（編輯：蕭博文）1140413