倫敦蛇形藝廊總監訪台 台北當代藝博會首設專業日

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（中央社記者王寶兒台北17日電）2025台北當代藝術博覽會5月開幕，主辦單位邀請國際知名策展人歐布瑞斯特（Hans Ulrich Obrist）訪台並演說，為後續展會活動暖身，為期3天的博覽會中也將首設「專業日」。

歐布瑞斯特現為英國倫敦蛇形藝廊藝術總監，蛇形藝廊自2000年起推出著名的「展亭計畫」，每年邀請1名建築師或設計團隊赴當地打造臨時展館，如伊拉克裔英國女建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）、日本建築師伊東豊雄等均曾受邀。

台北當代藝術博覽會今天發布新聞稿表示，歐布瑞斯特日前於台北市立美術館的講座座無虛席，歐布瑞斯特從自身對策展職業發展的影響談起，並延伸至他近年關注的研究主題，如電玩遊戲與人工智慧。這也是歐布瑞斯特首次訪台。

在這趟台灣行中，歐布瑞斯特走訪台北多家公立美術館與私人藝術基金會，並與數十名台灣藝術家與建築師交流，更專訪導演蔡明亮、藝術家劉國松與袁旃等人。歐布瑞斯特表示，能夠在台灣親自見到他長期以來深感敬仰的藝術先驅，令他感到非常驚喜。

歐布瑞斯特說，他的研究不僅聚焦於前輩藝術家的創作脈絡，也關注當代年輕藝術家如何運用人工智慧與電玩技術開展創作，此次訪台在2個面向上，都帶來豐富且深具啟發的成果。

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除邀請藝術領域專家訪台，台北當代藝博會預告，展會也將首度設立「專業日」，邀請策展人、美術館館長、藝術行政人員、藝評人與其他藝術專業人士齊聚一堂，促進與國際藝廊社群之間的連結與對話。

第6屆台北當代藝術博覽會將於5月9日至11日在台北南港展覽館舉辦。（編輯：管中維）1140417