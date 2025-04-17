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演過很多英雄 本身也是英雄──顏擇雅讀楊麗花《如有神在》【書評】

2025/4/17 13:42（4/17 14:03 更新）
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2000年舞台劇「梁山伯與祝英台」，左起紀麗如、陳亞蘭、楊麗花、許秀年。（遠流出版提供）
2000年舞台劇「梁山伯與祝英台」，左起紀麗如、陳亞蘭、楊麗花、許秀年。（遠流出版提供）
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（中央社網站）楊麗花，是台灣歌仔戲的代名詞。儘管闊別螢幕多年，講到這個名字，許多人腦海中還是會自動湧現「楊麗花～歌～仔戲」的招牌旋律。今年3月，編劇施如芳執筆的《如有神在：楊麗花與她的時代》以兼具史觀與人味的切角，寫下這位台灣文化Icon的第6本傳記，描繪她如何在自助神助下，乘著小至歌仔戲大至時代的危機破浪前行，把最壞的時代演成了最好的時代，成為突破時代的天選之人。

已經有過那麼多本楊麗花傳，為什麼還需要第6本？還有什麼新的點值得寫、值得看嗎？作家顏擇雅拿到書後一口氣讀完，盛讚《如有神在》為人物傳記立下很高的標準，從內容素材、文筆、歷史縱深，到書名、封面、美編，都讓人動容。自認不算「花迷」的她，在看京劇崑曲、甚至莎士比亞戲劇時，都會不自覺拿舞台上的小生、武生跟楊麗花比，覺得沒一個魅力比得上她！顏擇雅形容，楊麗花成功並不是靠滿手好牌，而是她有辦法把時代給她的一串壞牌打成好牌。

中央社取得授權，與您分享顏擇雅書評。

演過很多英雄 本身也是英雄

文：顏擇雅（作家）

楊麗花成名甚早，25歲已是全台收入最高藝人。那年是1969，她率團去高雄體育館演出，吸引人潮太多，太瘋狂了，必須有勞警察幫她開道。演完她上美容院，5個髮姐爭著為她服務，被她挑中的髮姐哭著說：「現在叫我去死也甘願了。」

當時她已灌錄過20幾張唱片，3年主演12部電影，但一週只上一次電視，而且是午間，還不到全盛期。

80年代就真是全盛期了。她製作兼主演的歌仔戲是週一到週五每晚播出，廣告常常超秒，台視年終獎金都靠她。她嫁給洪文棟的婚禮實在轟動，媒體戲稱為「洪楊之亂」。

她那麼紅，又幾十年來一直都紅，傳記當然一本一本出，今年以前已有5本。透過媒體傳播，沒讀過的也都對她的傳奇略聞一二。

1966年楊麗花初次入電視台，接受《電視周刊》採訪拍照，留下23歲俏麗的花樣風采。（遠流出版提供）
1966年楊麗花初次入電視台，接受《電視周刊》採訪拍照，留下23歲俏麗的花樣風采。（遠流出版提供）

例如她媽也是歌仔戲小生，臨盆前還在演戲，是在高雄大空襲的某一戲台後面生下她。她國小沒念多久就跳火車跑回父母身邊，從此跟著戲班四處為家，識字只靠《千字文》、《三字經》。成長過程都在戲班內，竟連一件可穿上街的衣服都沒有。17歲那年，新北瑞芳有個戲迷送了件洋裝給她，成了她終身難忘的第一個貴人。

她走紅前，一度家裡溫飽都成問題。她媽曾經身上錢只夠買蘿蔔糕湯給弟妹吃，只好叫她先忍著，等典當完金項鍊，才有辦法買一碗米粉湯給她。

以上，之前傳記已寫過。現問題來了：為什麼還需要第六本？

今年這第六本，施如芳寫的這本，最醒目也最值得肯定的一點，就是規格。光書名「如有神在」4字，就是對楊麗花這個人，還有其才華、其現象、其一生波瀾壯闊之功業最恰當的禮讚。董陽孜題字，宛如楊麗花唱七字調翻起高腔來的那種磅礡氣勢。整本書的設計、美編、用紙都是上乘。

再來談寫作。之前傳記都是記者執筆，這次是編劇兼學者，筆下知識含量當然特別高。我也是讀這本，才知「碧玉簪」所有版本唯有歌仔戲，男主角有把女主角拳打腳踢一頓，只因苦旦是歌仔戲的特有行當（角色類型）。也就是說，雖然京劇、崑曲也常演女人苦盡甘來的故事，歌仔戲裡的女人苦起來還是特別苦。

「碧玉簪」是楊麗花（右）主演的第一部電影，留下歌仔戲天王進入大眾視野之初，最青春本色的聲影。（遠流出版提供）
「碧玉簪」是楊麗花（右）主演的第一部電影，留下歌仔戲天王進入大眾視野之初，最青春本色的聲影。（遠流出版提供）

為什麼呢？我覺得是有趣的問題。歌仔戲是台灣發展出來的藝術，這代表台灣女性的人生特別苦？還是日治時代台灣女性比中國那邊享有更多出門看戲的自由，遂激出歌仔戲去為女性提供更大的情緒宣洩力道？

我還學到一個新鮮詞「俏生」，是楊麗花自鑄。這「俏」不純是天賦，也需要多年的技藝磨練。這點可從她演「再生緣」歷程看出來，25歲先在大銀幕演孟麗君，回頭又在螢光幕演皇甫少華，31歲的電視版也是演皇甫少華，37歲後卻變成只演元成宗。這皇帝本來是可當丑角來演的，楊麗花卻把他演得超可愛，並把他對孟麗君的調情失敗變成整齣戲肉所在。

這段戲以演員論，是女調戲女。以妝扮論，是男調戲男。孟麗君這邊不知女身已被識破一直堅持男男不可亂來，皇帝明知眼前是女的卻直說男男戀沒關係。再加上兩個太監洞穿皇帝心思拚命從中作梗。喜感層次之多，性別翻轉之險，是西洋大師亦不曾企及的。

楊麗花（右）、許秀年搭配演出最多舞台場次的「孟麗君」，楊麗花演活風流皇帝。（遠流出版提供）
楊麗花（右）、許秀年搭配演出最多舞台場次的「孟麗君」，楊麗花演活風流皇帝。（遠流出版提供）

「俏生」一詞，有讓我重新思考楊麗花之所以是經典，多少成分出自其女身，又有多少成分出自她特有的「俏」。歌仔戲和越劇那麼多女小生，為什麼只有楊麗花演風流戲自成一絕？凌波演憨厚書生絕不會輸楊麗花。但要我想像凌波演「唐伯虎點秋香」，就覺得好難。

《如有神在》除了知識面豐富，鋪陳的人生故事亦有不少驚奇。例如，楊麗花19歲去菲律賓演出，賺的錢已足夠在迪化街買透天厝，從此人生不應該一帆風順嗎？正相反，菲律賓回來後，大環境太糟了，她只好在家看一整年電視。

事實上，楊麗花一生事業，根本是一個接一個大環境陸續轉壞的歷程。內台戲沒落之後是台語電影沒落。她的全盛期正好是三台全盛期，但那也是政府管制台語時段最嚴的時期。然後三台也沒落。台語是不受管制了，台語人口卻已大減。

因此，她成功並不是靠滿手好牌，而是她有辦法把時代給她的一串壞牌打成好牌。她受到的不少協助是來自歌仔戲圈外，例如編劇狄珊、台視總經理周天翔都是外省人。反而圈內有些男性編導不信邪，相信自己有辦法捧紅其他小生，這就足夠她在當紅之際暫別舞台了。

她受過的最大委曲卻不是上面那些，而是解嚴後，學界批評她是黨國體制受益者，說電視歌仔戲已不是歌仔戲。把這些批評攤開來講，並幫她辯護，是《如有神在》另一特色。

90年代本土學者對楊麗花苛刻，我是不驚訝的。今人很難想像，即使在她全盛時期，本土知識階層也不曾尊崇過她。我外公是台籍留日士紳，我跟他一起看電視都是看京劇。我父母是醫生與先生娘，我跟他們一起看很多電視，卻沒有歌仔戲。我會有楊麗花的童年回憶要謝謝我三嬸，她不識字。

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至於楊麗花本人，24歲是這麼說的：「我不懂什麼叫藝術，也不知道歌仔戲是否藝術的一種，我只知道，我接受母親教導，而我又對它有濃厚的興趣，所以我努力地在演，好好地在唱，人們給予我鼓勵和安慰，使我自己對這份愛好有信心。」今日歌仔戲在藝術殿堂的位置已無人懷疑，貢獻最大當然就是她。

這樣的她不只演過很多英雄，她本身就是英雄。這是《如有神在》一書值得珍藏的最重要一點：它有呈現出楊麗花一生的英雄旅程。（書評由遠流出版提供；編輯：黃淑芳、鄭懿君）1140417

#楊麗花
#顏擇雅
#歌仔戲
1995年於國家戲劇院演出「雙槍陸文龍」，楊麗花（飾陸文龍）與許秀年（飾耶律芙蓉）示範了歌仔戲最精湛的兒女情長。（遠流出版提供）
1995年於國家戲劇院演出「雙槍陸文龍」，楊麗花（飾陸文龍）與許秀年（飾耶律芙蓉）示範了歌仔戲最精湛的兒女情長。（遠流出版提供）
如有神在：楊麗花與她的時代
如有神在：楊麗花與她的時代
  • 作者｜施如芳
  • 出版社｜遠流
  • 出版日期｜2025/02/26
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