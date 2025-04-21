李再鈐史博館個展等了80年 再現紅星事件作品

（中央社記者王寶兒台北21日電）40年前，雕塑家李再鈐作品「低限的無限」因側面角度如「紅星」，引發一連串政治事件。這件經典作現於史博館「李再鈐個展」展出，李再鈐說，等了80年，終能在史博館開個展。

「穿越世代－李再鈐個展」開幕式今天舉行，當觀眾步入1樓展場所見最大型紅色雕塑作品便是「低限的無限」，當年台灣尚在戒嚴，李再鈐在1983年以此作參展台北市立美術館落成開幕展，1985年被觀眾檢舉作品局部角度如象徵共產主義的紅星，館方便擅自改漆為銀色，引發外界抨擊，後才恢復原樣。

文化部長李遠今天回憶，那時大家紛紛去「膜拜」這件作品，「從紅色變銀色，大家全部傻住了。」現在講來如笑話，但當年就是真的，像他大學寫小說寫到「紅色的蜻蜓」，父親要他改綠色，「我問為什麼？他說不要問，你相信爸爸。」李再鈐作品這麼有力量、前衛，不只穿越時空，也穿越整個世紀。

今年98歲的李再鈐仍每天創作，時常清晨便到海邊素描寫生，更每天花上6、7個小時親自佈展。他今天接受媒體聯訪表示，「低限的無限」由5段四面體組成，「每一段都是一個粽子」，這是中國古老智慧，以4個三角形組成穩固的形體，對他來說這是件挑戰呈現「無限」的集合形體作品。

「我小時候喜歡看人編繩子，1根1根接起來編，我想這可以編多長？可不可以繞地球一圈？這事情是數學家不承認的，但我是藝術家，我要去表達有限的東西可以變成無限。」李再鈐說，「低限」本身意思是無任何形態與意識，以形狀挑戰無限，就是他最初的出發點。

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當年完成作品後，李再鈐兒子便有告知他側面角度如紅星，李再鈐說：「但你看我是在做紅星嗎？」結果還真就因紅星出事。當時作品遭改成銀色，他很受傷也很寂寞。他所有的作品其實都與數學有關，不論方塊、三角形，因他認為那是組成天地世界的元素，也就是幾何，「低限的無限」就是件幾何作品。

除大型作品外，此次於國立歷史博物館個展中，也展出李再鈐多件書畫作品。李再鈐表示，20幾歲時他見證老師、書畫名家溥心畬，成為第1位在此地展出國畫的畫家，讓他羨慕得不得了，想著哪一天也可以在這裡做個展，過去他僅以聯展展出作品，「今天的個展我等了80年，非常感謝。」（編輯：李亨山）1140421