林玉山代表作「虎姑婆」 劉墉贈故宮留大眾欣賞

（中央社記者王寶兒台北21日電）作家、畫家劉墉和劉軒18日將家藏畫作「虎姑婆」捐贈給故宮，該作由「台展三少年」前輩畫家林玉山所作，劉墉今天以影片分享捐贈是感到「不能自己私藏」，未來不論大人小孩都能欣賞。

劉墉今天於個人臉書粉絲專頁上傳影片，解說這幅「虎姑婆」可稱得上是國寶，更是林玉山代表作，因為小學生的童話書或課本上都有這張畫，這幅畫為1985年林玉山於師大美術系研究所任教時所畫，當時是寒假，學生紛紛起鬨，要林玉山為即將到來的虎年作畫，林玉山便在課堂上畫下這幅「虎姑婆」。

劉墉說，1988年他與林玉山合作，完成「林玉山畫論畫法」一書，可說是林玉山非常完整的畫論，林玉山便說要送東西以表謝意，便送了這幅「虎姑婆」，「我覺得自己存著不好，林老師這麼好心，對我這麼好，把這幅畫送給我，我不能自己私藏著，所以決定2025年4月送給故宮。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有趣的是，林玉山曾向其家屬表示，當年是劉墉在課堂上起鬨，才畫下這幅「虎姑婆」。劉墉說，但那時他早已從師大畢業，「到現在我還想不通。」後來林玉山還有照原作重畫一張，後經家屬捐贈給國立台灣美術館。

劉墉在臉書指出擁有許多收藏，過去10年已經捐出近40件，包含黃君璧的「旅遊圖」致贈給中國浙江美術館，張大千的「遊棹還看舊家山」捐給國立歷史博物館，如今「虎姑婆」致贈給故宮。他說，這些作品家人都非常喜歡也捨不得，不過私人收藏不如放在博物館讓大家欣賞，他將來還會捐出更多的珍藏。（編輯：李亨山）1140421