朱元璋麻臉又臭頭？故宮南院國寶展揭密

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）故宮南院人氣國寶展揭密明朝開國皇帝朱元璋「真面目」，即日起展出文化部核定重要古物「明太祖高皇帝、孝慈高皇后」肖像畫，對比宮廷肖像和民間流傳「麻臉臭頭皇帝」差異。

故宮南院今天發布新聞稿表示，「人氣國寶展—穿越看洪武」即日起展至7月20日止，可一窺明太祖朱元璋從放牛童到掌皇權的戲劇人生，及其所開創充滿傳奇的洪武時代。展覽並精選肖像畫、瓷器及工藝品，呈現這位傳奇性的洪武君，及其時代的制度、審美風格影響下的藝術特色。

策展人故宮書畫文獻處助理研究員吳誦芬表示，畫家畫「明太祖高皇帝、孝慈高皇后」肖像畫時，使出「以形寫神」的絕妙本領，除了精緻描繪兩人的形象，也捕捉到他們的個性特質，迥異於民間麻子臉的傳說。

吳誦芬說，畫中身穿龍袍的朱元璋神情沉穩，眼角眉梢透露著不可侵犯的威勢。畫家以根根分明的白鬚與深刻的法令紋，勾勒出這位平民帝王一生歷經政治權謀及沙場征戰後，在臉上留下的痕跡；對幅的馬皇后則面容慈祥，雖然穿戴華麗，但畫家卻選用泛黃而微染胭脂的膚色，展現她出身平民的樸實特質。

策展人器物處研究人員王廷君表示，身為開國皇帝的明太祖，奠定許多國朝制度，本次展覽呈現相關作品；如紅釉與釉裡紅瓷器體現朱元璋訂定明代服色以紅為尊，「紅釉暗花龍紋碗」整體釉色濃烈，內壁隱現五爪龍紋與如意雲紋，象徵皇家威權。

「釉裡紅三友玉壺春瓶」瓶身則有釉裡紅繪製的竹、石、芭蕉三友圖，充滿園林趣味，是經典的洪武玉壺春瓶式。

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此外，朱元璋確立祭器以瓷器取代貴重青銅器的規範；永樂時期的「青花波濤龍紋爵杯」是承繼洪武制度的例證，整體紋飾刻劃細膩講究，氣勢雄強。

故宮南院表示，展場以大圖輸出的方式，展示數張朱元璋的麻臉圖，與宮廷肖像做對比，歡迎民眾親自來南院感受兩者的巨大差異。（編輯：吳素柔）1140429

故宮南院「人氣國寶展－穿越看洪武」即日起展至7月20日止，展出明初瓷器「釉裡紅三友玉壺春瓶」，以釉裡紅為飾，器腹繪製竹、石、芭蕉三友圖。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月29日