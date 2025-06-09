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高雄8校學生參與 衛武營讀劇發表會落幕

2025/6/9 11:42
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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）藉12週讀劇及成果發表等課程點燃學子創意火花，衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫」從2019年持續至今，今年有來自高雄市8所國中小及高中學生首登舞台，展現青春自信。

衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」自2019年開辦以來，持續投入台灣藝術教育扎根工作，為諸多學子開啟邁向藝術的第一哩路，尤其讀劇課程讓學生從觀眾角色轉變為演員，大幅翻轉藝術參與的方式。

今年上半年讀劇計畫和高雄市教育局合作並獲玉山文教基金會支持，參與學校均來自高雄。

這些學校包括鳳山區中山國小、鼓山區中山國小、紅毛港國小、青山國小、新甲國小、小港區中山國中、鼓山高中國中部、中正高中，共有190名學生參與。並由衛武營教學藝術家楊雨樵、黃琦勝、蔡宜靜、周書正、李易璇、陳美純、黃雅嫻等師資入校教學。

衛武營今天發布新聞稿表示，6月5日到6月6日在衛武營表演廳舞台舉辦了讀劇發表會，學生們各自擔任角色演出之外，也發揮創意自製道具為表演增色，不僅讓觀眾見證了學生們在舞台上的青春蛻變，也讓這群學子透過劇本真情流露勇敢發聲，讓課程中的努力被看見。

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這次讀劇的課程教材，出自衛武營和台灣文學館合作的「文學劇本改編工作坊」劇本集，其中「別緻時代」聚焦性別以及女權與父權議題；「動物時代」則以動物為題映照人與自然關係；「煉愛時代」呈現出各種關係中的「愛」的樣貌。

衛武營下半年度計畫持續與高雄市教育局合作，也將首度攜手屏東縣教育處，即日起開放高屏地區三級學校申請，詳情可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。（編輯：陳清芳）1140609

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