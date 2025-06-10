南方朔愛書成痴 戒嚴時代寫評論被情治盯上

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（中央社記者邱祖胤台北10日電）政治評論家南方朔（本名王杏慶）在戒嚴年代寫評論文章，被情治單位盯上；跑新聞與治學一樣嚴謹，一輩子堅守新聞倫理；愛書成痴，常沉浸書房，被譽為最用功的民間學者。

南方朔（本名王杏慶）9日過世，享壽78歲。

南方朔1970年代當記者時，常寫文章批評政府或中國國民黨，曾被情治單位盯上。解嚴後南方朔持續批評時政，立場鮮明，也曾引起爭議，他批評前總統陳水扁，也批評前總統馬英九，站在執政者對立面態度堅定。

不過，南方朔強調批判與撻伐之餘，須回歸人品鍛鍊，曾在作品「有光的所在」中指出，「當世界變得越來越無法想像，唯有謙卑、自尊、勇敢、不忍這些私德與公德的培養，才會讓我們免於恐懼，進而成為自我能量的發光體」。

1990年代廣電媒體初起，亂象環生，許多文字媒體工作者瞧不起廣電媒體，南方朔不贊成這樣的「自矜」，好像除文字，其他傳播平台都「不入流」。

據媒體工作者黃創夏在網路部落格「野武士──自由人的自由報業」描述，南方朔曾告訴他，報紙也有很多問題，但記者孤芳自賞，「這個不碰、那個低俗」態度非淑世之道，只是曝露「自認為是知識分子的傲慢」。

此外，熟悉南方朔的友人深知，南方朔大部分時間用於讀書，經史子集包羅萬象，還建議每個人的床頭都應擺上「漢賦」；此外，南方朔為寫作典藏許多冷僻書籍，甚至包括愛爾蘭語字典。

南方朔生前接受「台灣光華雜誌」採訪時說：「相較於其他事，讀書這件事最容易成功，因為讀書最沒有難度，只要肯讀，而這也是能最便宜獲得的快樂」。

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南方朔說，他對書沒歧視，經典很好，八卦書也無妨，除非太不堪，一般都是開卷有益，「即使是讀羅曼史，若能把古往今來的羅曼史讀完，也能成為羅曼史專家」。

南方朔筆耕不輟，著作等身，包括「語言是我們的居所」、「語言是我們的星圖」、「語言是我們的海洋」、「在語言的天空下」、「世紀末抒情」、「有光的所在」與「給自己一首詩」等。（編輯：李明宗）1140610