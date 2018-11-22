iPhone XR傳雙11銷售好轉 估產量仍下修

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果新款iPhone銷售狀況各界關注。外媒引述分析師報告指出，儘管iPhone XR在中國雙11銷售期間好轉，不過今年第4季到明年第1季產量仍持續下修。

國外科技網站Appleinsider引述羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師Jun Zhang投資報告指出，iPhone XR在中國雙11期間銷售好轉，主要是線上零售商推出大約10%到15%的折扣優惠。

報導引述指出，在iPhone XR正式銷售1個月後，iPhone XR在中國的銷售規模已經達到iPhone XS Max的水準，也超越iPhone XS。

儘管如此，Jun Zhang的投資筆記仍預期，iPhone XR在今年底假期之後的產能可能維持下修，並預期今年第4季整體iPhonre產量下修到7400萬支，明年第1季整體iPhone產量下修到3900萬支。

報導並指出，蘋果在中國仍面臨當地手機品牌大廠華為（Huawei）的嚴厲挑戰。

觀察新款iPhone在新興市場的銷售狀況，瑞士銀行（UBS）日前報告指出，iPhone在海外市場銷售遇到壓力，主要是美元匯率相對強勢，使得iPhone售價過高。

UBS預估蘋果第4季銷售量從原先預估的7500萬支調降到7350萬支，預估較去年同期減少3%，其中原先預估當季新款iPhone出貨量約6300萬支，現在預估可能減少600萬支到700萬支。

摩根大通（JP Morgan）分析師查特吉（Samik Chatterjee）日前報告指出，包括中國、俄羅斯、土耳其和印度等新興市場，對新款iPhone XR回應不夠熱烈，除了經濟大環境景氣趨緩因素外，美元在新興市場維持強勢，使得新款iPhone在新興市場價格偏高，影響新興市場消費者的購買意願。

查特吉指出，新興市場貨幣平均匯率相較於美元，已經年減15%。（編輯：郭萍英）1071122