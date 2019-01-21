沃旭暫停合約衝擊產能 鋼鐵股小跌後平盤震盪

（中央社記者韋樞台北21日電）風電系統開發商沃旭暫停合約，決定等待相關政策釐清，與風電業發展密切的鋼鐵業雖然發布聲明，表示暫無影響，但實際上恐須有去化產能的準備，鋼鐵類股今天小跌後平盤震盪。

在再生能源預告躉購費率調降下，沃旭沒有以去年度的躉購費率簽訂購售電合約，日前已暫停合約。

經濟部能源局強調，目前僅有沃旭暫停合約，且屬正常商業行為。其他業者仍按原規劃時程辦理電業申設作業，並未「暫緩合約」。

沃旭已與中鋼集團的子公司興達海基簽訂56座套筒式的水下基礎結構工程合約，興達海基已接獲暫停執行指示，並準備與沃旭進行可能的後續協商，待沃旭通知是否繼續推動大彰化風場。興達海基表示，對於履約內容是否有所變更後，才能評估確切影響性。

世紀鋼也發表聲明，沃旭的影響範圍不大，主要是合約金額不大，僅約新台幣9000萬元，目前已完工的部份，沃旭能源皆已依合約付款；沃旭函文僅為暫時停工，並表明將待躉購費率明確後復工；暫停工作期間的額外成本可依合約再做額外請款。

鋼鐵業表示，沃旭暫時停工並且觀望，由於風電業牽涉水上作業的W TEAM聯盟和水下基礎的M TEAM聯盟，相關產業包括變壓器、電線電纜、螺絲螺栓、塔架、水下基礎等，供應鏈廠商數百家，範圍甚廣，必須高度關注，甚至要找好其他客戶，以便利去化產能。

鋼鐵股今天普遍開低走低，在平盤上下震盪，中鋼股價也在平盤上下狹幅游走，最高25.1元，漲幅0.4%；中鴻受惠大陸一線鋼廠寶鋼2月盤價開出平盤，順利止跌，中鴻也提前開出2月內銷平盤價，有望帶動第2季鋼價止跌，中鴻股價開走高，盤中最高11.1元，漲幅1.83%。

世紀鋼股價跌幅較大，開低一度跌至53.5元，跌幅達7.9%。（編輯：楊凱翔）1080121