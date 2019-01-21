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帝寶遭現代汽車控專利侵害 未重大影響財務

最新更新：2019/01/21 19:11

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）車燈大廠帝寶表示，針對現代汽車在美國加州法院對帝寶及美國子公司提出專利侵害民事訴訟，帝寶已委任美國律師處理，並未對公司財務及業務造成重大影響。

帝寶今天傍晚公告，現代汽車美國公司（Hyundai Motor America, Inc.）及現代汽車（Hyundai Motor Company）在美國加州法院，對公司及美國子公司Maxzone Vehicle Lighting Corp.提出專利侵害民事訴訟。

帝寶指出，Hyundai在美國法院提起專利侵害訴訟，主張公司與美國子公司Maxzone侵害Hyundai美國車頭燈設計專利權利。

帝寶獲悉起訴內容後，與美國子公司共同委任美國律師處理相關訴訟程序。

帝寶指出，公司將會就上述訴訟積極回應，以維護公司權益。相關案件已進入訴訟程序，公司不予評論。以目前所得資訊，相關訴訟案件並未對公司財務及業務造成重大影響。

根據公開資訊觀測資料，Maxzone主要從事汽機車零件買賣業務，帝寶持股比重100%。

帝寶去年12月自結合併營收新台幣13.19億元，較前年同期減少11.65%，累計去年全年自結合併營收161.76億元，較前年微增0.28%。（編輯：楊玫寧）1080121

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