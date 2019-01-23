經部兩面向活絡綠能交易 綠電憑證上看千萬張

（中央社記者廖禹揚台北23日電）Google今天宣布在台灣購買10MW再生能源電力，成為首家在台購買再生能源的企業，為活絡國內再生能源交易市場，經濟部從法制面及研擬電證分離方案，提供業者更多元選擇。

根據經濟部擬定2025年再生能源發電量達550億度目標計算，屆時每年約可提供5500萬張再生能源憑證，「量不是問題」，經濟部標準檢驗局組長黃志文表示，重點是要讓再生能源電廠願意賣、企業願意買。

為活絡綠能市場交易，行政院於去年提出「再生能源發展條例修正草案」，草案兩大重點條文，一是第9條開放業者自由轉換採用躉購或與民間企業交易，二是第12條規定用電大戶需使用一定比例綠電。

能源局組長陳崇憲說明，與民間企業簽約期間較難像躉購費率一次就適用20年，業者可能擔心約滿後，找不到下個合適買家，草案第9條允許業者回頭以開始發電年度躉購費率售電給台電，期間則是以20年扣除先前已售電給民間業者的時間計算。

第12條修正條文明定，用電大戶須採用一定比例綠電，可以設置再生能源發電、儲能、購買綠電憑證或繳納代金等4種方式擇一進行，目的在於增加市場在綠電的需求；再生能源發展條例修正草案目前已付委，也列入優先法案。

陳崇憲表示，預告中的今年度再生能源躉購費率草案也將相關條文列入，如果今年能完成修法，總統公布實施後即可上路。

此外，經濟部也針對再生能源憑證研擬電證分離制度，黃志文表示，Google這宗綠電交易案採「電證合一」，即一併購入綠電與憑證，「電證分離」制度則針對非自發自用再生能源業者，針對短時間內大量再生能源憑證的需求的業者，或是因用電量不夠大，不利於直接向電廠購電的業者，提供更多元彈性的作法。

黃志文說，國外的電證分離制度相當多元，目前仍在蒐集資料及規劃階段，也有許多問題必須與相關單位取得共識，例如再生能源多以躉購費率賣給台電，是否也可採電證分離、該如何做，都需要溝通。

就現況來說，國內再生能源業者大都使用躉購費率售電給台電，再生能源零排碳的環境效益會直接計入國家碳排放係數，不能發給憑證。

其他申請憑證單位多為自發自用的大廠與大型服務業、電信業如中華電信、台積電、日月光等，自己都有憑證需求，不會釋出憑證，真正有在交易的，只有像海生館、工研院等沒有憑證需求的小案場，因此截至去年底為止，再生能源憑證累計僅交易102筆，共2013張。

官員指出，隨著國際對綠電要求增加，加上科學園區新增規定要求廠商使用綠電，許多國際企業及國內龍頭企業都已經在找再生能源業者洽談，政府無法插手議約金額，只能更加完善法規制度，讓業者有更多選擇。（編輯：陸倩瑤）1080123