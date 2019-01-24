台電中油盤點未用中製資通產品 國產美日是主力

（中央社記者蔡芃敏、顧荃、侯姿瑩台北24日電）行政院擬擴大禁用中國製科技產品，台電中油表示，已經完成公司內部資通訊設備盤點，電力調度系統等重要設備，均未使用中製資通產品，主要使用國產或美日品牌。

政府積極維護資安，行政院資通安全處正在草擬一項處理原則，明定政府機關未來採購資通產品的規範，預計1月底對外發布。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，現行做法沒有適用於地方政府與國營事業，對國營事業採取鼓勵性質，由相關主管機關與其溝通，鼓勵與中央政府機關採同一標準，採購公務用資通訊產品時不要採購中國品牌。

經濟部所屬國營事業包含台水、台電和中油均表示，目前尚未收到政府要求禁用中製產品，也未接到禁用華為手機為公務機的指示。

不過，台電對中央社記者表示，先前已盤點台電「關鍵性」資通訊產品，像是電力調度系統、公司內部通訊系統和智慧電表通訊系統，均未使用中國製產品，主要使用國產品牌。

中油則說，已經盤點中油公司內部及工廠的資通訊設備，未發現使用中國製產品，中油使用的資通訊產品主要來自美國與日本。

至於台水所使用的監控設備、調度系統，也均未使用中國製產品。

不僅國營事業單位未使用中國製通訊產品，與國家利益密切相關的外交部指出，自民國104年接獲工程會來函後，外交部已全面禁止使用中資通訊產品，並向部內及外館人員宣導。

在軟體部分，外交部也禁止在公務手機下載及安裝中資即時通訊軟體，以維護資安及國家安全。有關通訊產品採購，外交部也盡量以採購台灣品牌為優先。

此外，外交部表示，資訊安全人員也定期對電腦與網路等設備進行資安維護。外交部針對任何可能的資安疑慮，隨時保持高度警覺，以確保資訊安全及國家安全。（編輯：林淑媛╱黃國倫）1080124