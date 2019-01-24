央行送純網銀大禮 做外匯免實習估省3年時間

（中央社記者潘姿羽台北24日電）為了配合開放純網銀設立，央行預告修正相關辦法，純網銀免具合辦外匯業務累積達4億美元或7000件筆數的條件，免「實習」就能申請許可為指定銀行；央行官員表示，預估可替業者節省2至3年時間。

金管會預計6月完成純網銀審核，而純網銀多會申請辦理外匯業務，中央銀行順應產業趨勢，今天宣布預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，增訂純網路銀行申請許可為指定銀行的資格條件，並修正銀行設置外幣提款機、受理顧客透過電子或通訊設備辦理外匯業務的應遵循事項。

依現行條文規定，國銀及農業金庫申請許可為指定銀行，應符合「合辦外匯業務量累積達4億美元或筆數達7000件」、「最近3年財務狀況健全」等條件，央行此次預告修正內容，純網銀便免具這2項條件。

央行外匯局行務委員陳婉寧說明，考量純網銀的股東有銀行或金控，可以做經驗或技術移轉，便免除必須要有合辦外匯業務經驗的條件，以農業金庫為例，為了達到此條件，花了2至3年的時間，換言之，央行放寬這個條件，可以替純網銀節省不少時間。

至於「最近3年財務狀況健全」，陳婉寧表示，金管會審核純網銀時，對財務要求已經很高，因此央行就不再特別要求。（編輯：楊玫寧）1080124