世紀鋼衝刺離岸風電 有信心不受新費率影響

（中央社記者廖禹揚台北25日電）離岸風電躉購費率可能較去年調降，若開發商因此撤退，恐影響國內供應鏈建立，不過，世紀鋼董事長賴文祥今天表示，與已經簽約的開發商都有默契，有信心不會受新費率影響。

世紀集團與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天舉辦離岸風電水下基礎製造本土供應商聯合記者會，賴文祥會中致詞表示，世紀鋼從2013年就開始布局，瞄準全球水下基礎的龐大商機，第一期計畫就投資新台幣60億元，相關供應鏈總投資額也超過118億元，「大家頭都洗下去了」，希望政府能繼續堅持推動國產化。

今年度再生能源躉購費率預計在30日出爐，先前預告草案中離岸風電費率較去年大降逾1成，引發開發商不滿，沃旭能源也在上週正式宣布暫停合約，外界憂心，若開發商決定放棄計畫，可能影響國內相關供應鏈建立。

不過，賴文祥表示有信心不會受到費率影響，他指出，第一階段主要有3大訂單來源，其中世紀鋼與CIP、德商達德（wpd）都已簽定有效合約，CIP合約金額達165億元，達德因設計尚未完成，還沒確定合約金額，但「我們都有默契」，他有信心這些合作夥伴不會因為費率問題收手。

至於來自沃旭的9000萬元訂單雖暫時叫停，但因金額不大，也已按照合約支付費用約3、4000萬元，「對我們一點影響都沒有」。賴文祥也指出，就算有開發商退出，應該也會有廠商遞補上來，2025年目標不變，也不會影響世紀鋼在台北港的二期建設計畫。

世紀鋼一期規劃16公頃興建廠房、40公頃儲存區，將在今年底完成試運轉，2020開始正式量產，預估每年產值可達50座套筒式水下基礎結構、50座單樁式水下基礎結構及150支水下基礎基樁。

除首要的重件碼頭及生產腹地問題，世紀鋼也與鈽錸特公司合作引進水下基礎焊接技術，賴文祥指出，在CIP要求下，會優先培育台灣焊接人才、不採用外勞，未來相關供應鏈專業焊接人員需求將達約1000人，整體水下基礎供應鏈則預估至少能創造2500個就業機會。（編輯：楊凱翔）1080125