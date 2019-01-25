嚴凱泰追思會 嚴陳莉蓮宣示推動未竟使命

（中央社記者田裕斌台北25日電）裕隆集團今天舉辦「一路有您」嚴凱泰追思音樂會，集團執行長嚴陳莉蓮將思念化為前進的動力，宣示接棒嚴凱泰未竟使命，打造國車國造自有品牌「為台灣的汽車工業裝上輪子」。

這場追思音樂會主題設定為「一路上有您」，藉由音樂與一張張照片敘事，串起親友們的記憶，並向嚴凱泰致敬，感謝一路上有他的陪伴，豐富了每個人的生命旅程。

音樂會由嚴凱泰好友、資深媒體人尹乃菁擔任引言人，她以溫暖嗓音道出大家對嚴凱泰的不捨與懷念，也代表集團與家屬感謝各界慰問與關懷。

音樂會由國際知名大提琴家陳世霖領軍的四重奏揭開序幕，紀曉君等多名實力派歌手現場演出，而嚴凱泰個人捐助過的偏鄉原住民地磨兒合唱團，特地從屏東北上獻唱更令人感動，優美的樂音與歌聲，串成一部精采動人的音樂劇。

資深媒體人陳文茜在追思會上分享嚴凱泰默默行善，收到成疊受贈者的手寫卡片，嚴凱泰這些不為人知的小故事，給予這片土地更多溫暖與生命力。

嚴凱泰遺孀嚴陳莉蓮也將思念化為前進的動力，追思會最後，身兼集團執行長的嚴陳莉蓮率同決策委員上台宣示，將繼續推動嚴凱泰未竟使命，「為台灣汽車工業裝上輪子」打造台灣國產汽車的自有品牌。（編輯：陸倩瑤）1080125

裕隆集團25日舉辦嚴凱泰感恩音樂會，媒體人陳文茜引言分享嚴凱泰對於社會關懷中的細膩體貼。（裕隆提供）中央社記者田裕斌傳真 108年1月25日

前裕隆集團董事長嚴凱泰去年12月3日過世，裕隆25日舉辦「一路上有您 追思 感恩 凱泰音樂會」，邀請1400位好友參加。（裕隆提供）中央社記者田裕斌傳真 108年1月25日