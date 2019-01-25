宏達電跨足VR動畫電影 入圍日舞影展

（中央社記者江明晏台北25日電） 宏達電今天表示，與法國VR製作公司Atlas V共同出品、聯合製作的VR動畫電影Gloomy Eyes（暫名：咕魯米的眼睛）首部曲入圍日舞影展，將有助於HTC VIVE內容在歐美與亞洲市場的布局。

宏達電首度跨國合作VR動畫電影Gloomy Eyes，此系列共有3部曲，首部曲入圍日舞影展(Sundance Film Festival)新先鋒單元New Frontier，更找來好萊塢影星柯林法洛擔任配音，Gloomy Eyes將於美國時間26日在日舞影展VR開幕日全球首映。

VR動畫電影Gloomy Eyes由HTC虛擬實境內容中心及法國動畫製作公司Atlas V共同製作、出品，合作夥伴包含美國公司Ryot Studio、動畫公司3dar、Arte德法公共電視台、CNC、Unity、Rhones Alpes等。

HTC虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示，HTC虛擬實境內容中心過去兩年發展VR多元內容製作，也開創VR商用劇院管理系統， Gloomy Eyes的全球播映將有助於HTC VIVE內容在歐美與亞洲市場的布局。

Gloomy Eyes是一部運用遊戲引擎即時運算的VR動畫電影，搭配HTC VIVE 6自由度、全方位自由移動功能，觀影者可以在動畫中隨意走動，猶如漫遊在動畫的世界中。Gloomy Eyes故事講述一個小男孩因為竊取村長的東西，不得不逃入森林躲避賞金獵人，在過程中與小女孩意外展開一段純純的愛。（編輯：蘇志宗）1080125